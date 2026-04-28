Patiënt overlijdt na bezoek aan narcosetandarts in Oosterhout

Bij een speciale tandartspraktijk in Oosterhout is in januari een patiënt overleden. Dit gebeurde na een bezoek aan een 'narcosetandarts'. Dat bevestigt de praktijk desgevraagd aan Omroep Brabant: "Wij zijn diep geraakt door deze trieste gebeurtenis".

"Door vaak meerdere behandelingen in één sessie te combineren, maximaliseren we de effectiviteit van de narcose. Ons doel is om jou een frisse start te bieden, waarbij we streven naar een zo optimaal mogelijk herstel van je gebit", zo staat er op de site van de praktijk.

Een 'narcosetandarts' behandelt mensen die erg bang zijn voor de tandarts. Je wordt onder narcose gebracht door een anesthesist. Dat is een arts die gespecialiseerd is in narcose, verdoving en pijnbestrijding. "De anesthesist werkt met erkende, veilige middelen en bewaakt jouw gezondheid tijdens de behandeling", zegt de praktijk. Na de behandeling van de anesthesist, doet de tandarts zijn werk en voel je er niks van.

Overleden

Toch ging het in januari helemaal mis. Een patiënt kwam te overlijden tijdens of na een behandeling bij de praktijk. "Wij betreuren het ontzettend wat er is gebeurd. Wij zijn diep geraakt door deze trieste gebeurtenis en onze gedachten en medeleven gaan uit naar de nabestaanden", zo laat een woordvoerder weten.

Wat er precies is gebeurd, is niet bekend. "Samen met de Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ) hebben wij een onafhankelijke commissie gevraagd om de exacte toedracht te onderzoeken en alle feiten boven tafel te krijgen. Wij verlenen onze volledige medewerking aan dit onderzoek."

Geen details

De IGJ kon tegenover Omroep Brabant niet op de zaak ingaan. Ook de tandartspraktijk geeft verder geen details. "Gezien het feit dat het onderzoek momenteel in volle gang is, willen wij hier op dit moment geen verdere uitspraken over doen."

