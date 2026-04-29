Geen Forum voor Democratie in coalitie Helmond, ondanks grote winst

Forum voor Democratie gaat geen deel uitmaken van de nieuwe coalitie in Helmond. Bij de gemeenteraadsverkiezingen boekte de partij een grote overwinning, FvD ging van twee naar vijf zetels. Lang bleef de partij in gesprek met de grootste partij in de stad, Helder Helmond, voor een plekje in de coalitie.

Na de eerste informatieronde vormden Helder Helmond, de grote winnaar van de verkiezingen, VVD en CDA de basis voor een nieuwe coalitie. Lokaal Sterk werd daar als vierde partij aan toegevoegd. Voor een meerderheid was nog één partij nodig. D66 en Forum voor Democratie waren daarvoor in de race. Uiteindelijk heeft Helder Helmond een keuze gemaakt voor D66.

En even leek het erop dat Helmond misschien de enige stad zou worden waar Forum voor Democratie in het gemeentebestuur ging zitten. Maar de keuze is uiteindelijk toch gevallen op samenwerking met D66.

Advies formateur is overgenomen “De uiteindelijke conclusie is dat er vertrouwen is in een samenwerking met D66”, zegt formateur Huub Wiermans. “De partijen hebben een koerswijziging voor ogen. Daarnaast wordt waarde gehecht aan bestuurlijk continuïteit.” De formateur adviseerde daarom D66 en dat advies is overgenomen.

D66 heeft op dit moment een wethouder in het Helmondse college: Gaby van den Waardenburg gaat over grote bouwprojecten in de stad. De komende jaren moeten er veel woningen gebouwd worden in Helmond om mee te kunnen met de woningbehoefte in de regio.

Van den Waardenburg heeft dus veel ervaring met bouwen. Ze laat weten open te staan voor het wethouderschap. “Vanuit de partij ben ik de wethouderskandidaat. En de partijen hebben gekozen voor bestuurlijke continuïteit van D66 en mij als wethouder met 8 jaar ervaring.”

Nergens voet aan de grond

Volgens de NOS veroverde Forum 299 zetels in ruim honderd gemeenten tijdens de verkiezingen. Maar het lijkt erop dat de partij nergens echt voet aan de grond heeft gekregen. "Redenen die worden aangevoerd is de onverzoenlijke houding van FVD, de bestuurlijke onervarenheid van de partij en de zorg of de partij wel stabiel genoeg is", zo schrijft de NOS.

In Helmond draait het de komende weken om het opstellen van een coalitieakkoord en het verdelen van de wethoudersposten.