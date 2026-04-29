Komt de grootste droom van dit clubicoon van Den Bosch op de valreep uit?

Het einde van het Danny Verbeek-tijdperk bij FC Den Bosch komt steeds dichterbij. Na dit seizoen stopt de 35-jarige clublegende als profvoetballer. Hoe ver dat afscheid nog weg is, ligt aan de prestaties van de Bosschenaren in de play-offs. Daarin is woensdagavond Almere City de eerste tegenstander.

Vrijdag, in de veelbesproken wedstrijd tegen ADO, werd de geboren Bosschenaar al uitgebreid in het zonnetje gezet in De Vliert. Zijn dochters mochten het wisselbord omhoog houden en na de wedstrijd werd hij bedankt door verschillende voetbalvrienden en supporters. "Toen de kleintjes met dat bord omhoog stonden, had ik het wel even zwaar. Dat er zoveel mensen moeite hebben gedaan voor mij, maakt mij heel erg trots", zei Verbeek na de wedstrijd. Naast FC Den Bosch speelde Verbeek ook voor Standard Luik, FC Utrecht, NAC en De Graafschap. Toch wordt hij in Den Bosch gezien als een absolute legende. Lang voor dezelfde club spelen, lijkt steeds minder voor te komen. "Het wordt steeds minder inderdaad", beaamt Verbeek. "Achteraf gezien had ik soms misschien ook wel andere keuzes moeten maken, als je kijkt naar het sportieve en financiële vlak. Maar uiteindelijk lag mijn gevoel altijd hier. Ik voel me hier gewaardeerd en fijn: lekker thuis."

Verbeek speelde al 268 wedstrijden voor Den Bosch, maar hoopt er nog acht aan vast te plakken: dat zou betekenen dat de Bosschenaren de finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie halen.

Woensdagavond spelen de Bosschenaren in de play-offs voor een plek in de Eredivisie tegen Almere City. Zaterdag volgt de return in Almere. Mocht Den Bosch Almere over twee wedstrijden de baas zijn, dan wacht in de tweede ronde De Graafschap.