Jodenhaat op het fietspad in Nuenen: 'Walgelijk'

Jodenhaat op een fietspad in Nuenen zorgt voor geschokte reacties. Haatdragende teksten zijn op verschillende plekken met graffiti gekalkt: 'We love Adolf', 'Kankerjoden', zeker zes hakenkruizen en 'Fuck Jews'. Fietsers zijn ontstemd: "Dit maakt me emotioneel".

De antisemitische teksten zouden op Koningsdag zijn aangebracht. "Dit is verschrikkelijk en afschuwelijk. Dit is polarisatie", vertelt fietser Mijntje van den Broek. "We hebben vrienden die ook Joods zijn. Dat zijn mensen zoals jij en ik, hoe kun je daar tegen zijn?"

"Dit maakt me emotioneel, eerlijk gezegd. We leven in een heftige tijd met alle oorlogen om ons heen", vertelt de 63-jarige Rob. "Dit gaat gewoon heel ver."

Op zeker drie verschillende plekken staan meerdere leuzen. Het gaat om het fietspad tussen Nuenen en Deurne, langs het spoor. De teksten liggen aan de achterkant van Eindhoven Zoo, tussen de overgangen Vaarle en Vaarlesweg. Zeker met het mooie weer fietsen daar veel dagjesmensen.