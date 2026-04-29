Wapens, handgranaten en munitie gevonden in huis Andel, man (28) opgepakt

Bij de inval in een huis aan de Kennedylaan in Andel dinsdagmiddag zijn handgranaten, vuurwapens en munitie gevonden. Een gedeelte was waarschijnlijk al onklaar gemaakt. Dat meldt de politie woensdagochtend. Een 28-jarige man uit Andel is opgepakt.

In het huis werd een ‘ aanzienlijke hoeveelheid vuurwapens en munitie ’ gevonden, waaronder een granaat en een handgranaat. Volgens de politie lijkt het erop dat de meeste wapens en munitie al door de man onklaar waren gemaakt.

Intenties nog onduidelijk

De politie ontving de afgelopen tijd signalen over een wapenhandelaar of -verzamelaar in de straat. Een team van specialisten viel het huis daarom dinsdagmiddag binnen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de gevonden explosieven veilig afgevoerd.

“Het onderzoek naar de herkomst van de wapens en de intenties van de verdachte is in volle gang", meldt de politie in een verklaring. Of het gaat om een fanatieke verzamelaar of iemand met andere intenties, wordt nog onderzocht.

