Torenwoning in voormalige kerk te koop: ‘Echt een herkenningspunt’

Wat ooit een kerk was, is nu een luxe torenwoning van zeven verdiepingen. Aan de Ringbaan-Oost in Tilburg staat het opvallende pand te koop voor 1.325.000 euro. Eigenaar Pierre van den Borne was direct verkocht toen hij het project ontdekte. “Wij dachten: dit is iets heel bijzonders. Hier kunnen we iets moois van maken.”

Lisa Hoogmoet Geschreven door

Toen Pierre en zijn vrouw het pand kochten, was het nog geen woning zoals nu. “Het schip van de kerk was al afgebroken. Wat we zagen was eigenlijk een braakliggend terrein met een vervallen toren”, vertelt hij. Knus blijven

Toch zag hij direct potentie. Samen met een architect en binnenhuisarchitect werd het plan verder uitgewerkt. “Er lag al een ontwerp, maar we hebben samen gekeken: wat vinden we prettig, wat willen we aanpassen en hoe maken we het leefbaar? Met zoveel verdiepingen was dat een uitdaging, want het moest wel knus blijven.” De woning heeft een woonoppervlakte van 254 vierkante meter, verdeeld over zeven lagen. Er zijn twee slaapkamers, twee badkamers en meerdere toiletten. Het huis heeft bovendien een terras en ligt op een perceel van 180 vierkante meter, inclusief twee parkeerplaatsen.

Verliefd op licht en uitzicht

Wat hem uiteindelijk het meest overtuigde? “De eetkamer is een van de mooiste ruimtes, omdat daar nog veel originele elementen van de kerk behouden zijn. En op elke verdieping heb je een ander uitzicht. Aan de ene kant kijk je over Tilburg, aan de andere kant richting natuurgebied Moerenburg. Dat blijft altijd zo.”

Foto: Gerritse Makelaardij.

De bijzondere indeling zorgt er ook voor dat bezoekers vaak verrast zijn. “Mensen vragen altijd: op welke verdieping woon je? Ze denken dat het om appartementen gaat, maar het is één woning. Dat maakt het juist zo speciaal.” Historie blijft zichtbaar

Hoewel de kerk is getransformeerd, zijn er nog duidelijke verwijzingen naar het verleden. Zo is de eerste steen bewaard gebleven en teruggeplaatst bij de entree. Daarnaast is de woning met respect voor de tijdgeest van toen gerestaureerd. “Het is geen kerk meer, maar het heeft nog steeds die uitstraling. Dat maakt het geheel compleet.”

Volgens Pierre is de woning inmiddels een herkenningspunt in de buurt. “Het is echt een stadsicoon van Tilburg geworden.” Uniek in Tilburg

Toch staat de torenwoning nu te koop. Niet omdat het huis niet bevalt, benadrukt hij. “We hebben een samengesteld gezin met vier kinderen en kleinkinderen. Met kleinkinderen wil je gewoon een tuin en wat meer praktische ruimte. Dat is hier lastiger.” Wat hij het meest gaat missen? Daar hoeft hij niet lang over na te denken. “Het uitzicht en het unieke karakter. Er is er maar één van. Je moet ervan houden, maar als je dat doet, is het echt een fantastische plek om te wonen.”

