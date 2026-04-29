F-35's langer actief vanaf Vliegbasis Eindhoven, trainingsperiode verlengd
Ook in de eerste week van mei zullen er straaljagers opstijgen vanaf de startbaan op de luchthaven van Eindhoven. De trainingsperiode van de luchtmacht is verlengd. De straaljagers die normaal gesproken Volkel of Leeuwarden als thuisbasis hebben, zijn voor de trainingen gestationeerd op de vliegbasis in Eindhoven.
In totaal gaat het om een uitbreiding van de trainingsperiode met vier extra dagen in mei, 4, 6, 7 en 9 mei. Ook keren de straaljagers van 17 tot 21 augustus terug in Eindhoven, zo maakte de Koninklijke Luchtmacht woensdag bekend.
Vorige week waren de gevechtsvliegtuigen ook al aan het trainen vanaf de vliegbasis in Eindhoven. De luchtmacht probeert met de vluchten wendbaarheid te trainen en paraatheid te versterken.
De vliegbasis in Eindhoven fungeert normaal als reservestandplaats voor de F-35's die gestationeerd zijn in Volkel en Leeuwarden. Tijdens de trainingsperiode is juist de vliegbasis in Eindhoven de thuisbasis van de gevechtsvliegtuigen.
Geluidshinder
Volgens de luchtmacht zullen de oefeningen voor minimale geluidshinder zorgen en vallen de vliegbewegingen binnen de toegestane geluidsruimte.
De toestellen zullen gedurende de trainingsperiodes twee keer per dag de lucht in gaan, één keer in de ochtend en één keer in de middag.
Vliegbasis Eindhoven
Eindhoven Airport en Vliegbasis Eindhoven delen dezelfde start- en landingsbaan. Er vertrekken en landen vakantiegangers, terwijl de militaire kant van het terrein wordt beheerd door Defensie en dient als thuisbasis voor transportvliegtuigen van de luchtmacht.