F-35's langer actief vanaf Vliegbasis Eindhoven, trainingsperiode verlengd

Ook in de eerste week van mei zullen er straaljagers opstijgen vanaf de startbaan op de luchthaven van Eindhoven. De trainingsperiode van de luchtmacht is verlengd. De straaljagers die normaal gesproken Volkel of Leeuwarden als thuisbasis hebben, zijn voor de trainingen gestationeerd op de vliegbasis in Eindhoven.

In totaal gaat het om een uitbreiding van de trainingsperiode met vier extra dagen in mei, 4, 6, 7 en 9 mei. Ook keren de straaljagers van 17 tot 21 augustus terug in Eindhoven, zo maakte de Koninklijke Luchtmacht woensdag bekend. Vorige week waren de gevechtsvliegtuigen ook al aan het trainen vanaf de vliegbasis in Eindhoven. De luchtmacht probeert met de vluchten wendbaarheid te trainen en paraatheid te versterken.