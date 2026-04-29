Bosbrand bij Tilburg, verkeer op snelweg heeft er last van

In een bosgebied tussen de snelweg A58 en de Gilzerbaan in Tilburg woedt woensdagmiddag een bosbrand. De brandweer is met veel wagens ter plaatse om het vuur te blussen. Automobilisten op de A58 kunnen last hebben van de rook, waarschuwt de Veiligheidsregio.

Rijkswaterstaat houdt in de gaten of de rookwolk voor nog meer overlast zorgt op de naastgelegen snelweg. Rond kwart over drie is dat nog niet het geval.

Veel korpsen ingezet

Korpsen uit Gilze, Riel, Diessen en Tilburg zijn ingezet om de brand te blussen. Er hangt ook een politiehelikopter boven het gebied. Door de harde wind verspreidt het vuur zich snel. Bij de brand komt veel rook vrij. De oorzaak van de brand is niet bekend.

Vanwege de aanhoudende droogte vinden er de laatste tijd veel bosbranden plaats in Brabant. Eerder op de dag was het ook al raak bij Oosterhout.