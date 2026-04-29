Nablussen bosbrand bij A58 in Tilburg kan nog even duren

Vandaag om 14:38 • Aangepast vandaag om 16:34

In een bosgebied tussen de snelweg A58 en de Gilzerbaan in Tilburg woedt woensdagmiddag een bosbrand. Rond half vijf is het sein brandmeester gegeven. De Veiligheidsregio laat weten dat het nablussen nog even duurt. 

Bij de brand kwam veel rook vrij, waar automobilisten even last van konden hebben. Rijkswaterstaat hield de situatie nauwlettend in de gaten.

Veel korpsen ingezet
Korpsen uit Gilze, Riel, Diessen en Tilburg zijn ingezet om de brand te blussen. Er hing ook een politiehelikopter boven het gebied. Door de harde wind verspreidde het vuur zich snel. De oorzaak van de brand is niet bekend.

Vanwege de aanhoudende droogte vinden er de laatste tijd veel bosbranden plaats in Brabant. Eerder op de dag was het ook al raak bij Oosterhout.

  • Grote bosbrand bij TIlburg (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
    Grote bosbrand bij TIlburg (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
  • Door de droogte kan het vuur snel verspreiden (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).
  • De brandweer is het vuur met man en macht aan het bestrijden (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).
  • Automobilisten kunnen last hebben van de rook (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink)
  • De brand woedt in een bosgebied (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).

Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.