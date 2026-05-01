Scorebord houdt stand niet meer bij, dit team verliest met 0-25

In Eindhoven hebben ze met PSV dit seizoen de beste club van Nederland. Maar de stad kent ook een van de slechtste clubs: Nieuw Woensel 3. Het team kreeg dit seizoen al meer dan 350 tegentreffers. Maar toch behouden de spelers en speelsters het plezier.

Een telraam is geen overbodige luxe voor wie een wedstrijd van Nieuw Woensel 3 bekijkt. Met 0 punten en 351 tegengoals staat het team, dat bestaat uit mannen en vrouwen , stijf onderaan in de vijfde klasse. Ook de wedstrijd tegen Wilhelmina Boys is een aanfluiting. "De vorige keer dat we tegen hen speelden, werd het 23-0. Ik hoop dat de score onder de twintig blijft", zegt Nina nog optimistisch voorafgaand aan de aftrap.

De eerste zes minuten verlopen goed. Dat betekent zoiets als: geen tegentreffers. Maar als die eenmaal vallen, is het hek van de dam. Als rijpe appels van een boom valt de ene na de andere goal. Na de 0-10 houdt zelfs het scorebord het niet meer bij: dat kan maar tot tien tellen.

Na negentig minuten fluit de scheidsrechter af en navraag bij hem leert dat het 0-25 geworden is. Maar ontevreden? Dat zijn ze bij Nieuw Woensel 3 zeker niet. "Ik moet eerlijk zeggen dat ik best tevreden ben met 0-25. Het hadden er ook dertig kunnen zijn. Ik ga zo lekker de kantine in om een wijntje te drinken en een sigaretje te roken", vindt keepster Jacky.

Nieuw Woensel 3 is zeker niet het enige team dat een lastig seizoen doormaakt. Eerder volgde Omroep Brabant de mannen van Avanti’31 7 uit Schijndel: