Rinus vreest voor 235 meter hoge windturbines: 'Ik haat die knoeperds'

Twee enorme windturbines van 235 meter hoog komen op slechts 1300 meter van het huis van Rinus Damsteegt (80) in Raamsdonksveer te staan. Hij vreest voor de leefbaarheid van zijn wijk. "Die rotdingen horen hier niet. Ik haat ze!"

"Als je straks op de hoek van de straat gaat staan, zie je de windturbines overal bovenuit steken", zegt Rinus Damsteegt. "Toen ik hoorde hoe hoog die 'knoeperds' worden, dacht ik: zijn ze helemaal belazerd? Dat kan toch niet! Ze horen op zee, niet op land." In de Oranjepolder, tussen Oosterhout en Raamsdonksveer, bouwt Eneco aan Energiepark A59. In het gebied, zo’n 52 voetbalvelden groot, komen 100.000 zonnepanelen en twee windturbines van 235 meter hoog. De eerste werkzaamheden zijn begin deze maand gestart.

Een impressie van het energiepark in de Oranjepolder (foto: Smartland)

Zoef-zoef-zoef-geluid

Rinus woont inmiddels 36 jaar in de wijk Sandoel in Raamsdonksveer. Naast landschapsvervuiling door de twee windturbines vreest hij ook voor geluidsoverlast. "Met zuidwestenwind gaan wij het zoef-zoef-zoef-geluid van die wieken horen", zegt de 80-jarige geërgerd. "De trillingen voel je in je middenrif, net als bij een beatconcert met harde bassen. Daar word je knettergek van." Ook de schaduwen die de wieken veroorzaken zijn een heikel punt. Rinus zal er in zijn straat vaak last van hebben.

Ruim zes jaar lang maakte Rinus zich hard tegen de komst van het energiepark. Als belangenbehartiger van zijn wijk deelde hij flyers uit, stuurde hij een enquête naar buurtbewoners en maakte hij zelfs een maquette van het Sandoel met windturbines. "Ze hadden geen benul hoe groot ze worden."

Rinus bouwde een maquette van Energiepark A59 in zijn tuin (foto: Rinus Damsteegt)

'Goede buur'

Naast Rinus vocht ook Gijs van Buitenen uit Oosterhout jarenlang tegen deze windturbines. In het oorspronkelijke plan voor Energiepark A59 zouden drie windturbines komen, waarvan er één op slechts 850 meter van de wijk Dommelbergen zou staan. Door Gijs' inzet met Belangengroep Oranjepolder werd het plan uiteindelijk aangepast en teruggebracht naar twee windturbines.

De windturbines in de Oranjepolder worden ruim vijf keer zo hoog als de kerk in Oosterhout (foto: belangengroep Oranjepolder)