Zeearend overleden na botsing met windmolen, boswachter wil detectiesysteem

De eerste zeearend die ooit in het Markiezaat bij Bergen op Zoom is geboren, is overleden na een botsing met een windmolen. Het is de derde zeearend in een paar jaar tijd die tegen de wieken van een windturbine vliegt. Boswachter Erik de Jonge hoopt dat het nabijgelegen Windpark Kreekrak gaat investeren in een vogeldetectiesysteem: "Dit moet stoppen".

Stichting Dierenwelzijn Zeeland kreeg een melding dat er een grote vogel in de buurt van een windturbine was gezien bij het Windpark Kreekrak, net voorbij Woensdrecht. Na een urenlange zoektocht werd de zeearend fladderend in de bebossing gevonden.

Drie jaar geleden werd de roofvogel, met de naam WN76, geboren in het West-Brabantse natuurreservaat . Het was het eerste zeearend jong dat geboren werd in het Markiezaat, maar aan dat korte leven kwam deze week een einde.

Niet voor het eerst

"Hij had een flinke breuk in zijn vleugel. Helaas was hij niet meer te redden en hebben we hem in moeten laten slapen", treurt boswachter Erik. Het is niet voor het eerst dat een zeearend tegen de wieken van een windturbine vliegt. "Dit is al de derde vogel in een paar jaar tijd."

De boswachter heeft drie jaar geleden al gevraagd aan het Zeeuwse windpark of zij willen investeren in een vogeldetectiesysteem, dat met een slimme camera vogelsoorten herkent en de wieken binnen zeven seconden kan vertragen. "Dat gingen ze onderzoeken, maar het is nog steeds niet gebeurd. Ik ga er weer achteraan, want dit moet stoppen", vindt de boswachter.

Babynieuws

De populatie zeearenden is klein in het Markiezaat. "Het goede nieuws is dat de ouders van deze overleden zeearend vorige week een kuiken hebben gekregen. Een ander jong van de zeearend heeft zich een tijd geleden in België gevestigd."

Voor de overleden roofvogel wil de boswachter een bijzonder plekje creëren. "We zijn in gesprek of we de zeearend kunnen laten opzetten en in ons bezoekerscentrum kunnen zetten. Dit is toch de eerste die hier ooit geboren is."