Ongevraagd geknipte ezel Lou Lou zorgt voor ophef op sociale media

Afgelopen weekend zijn de lokken van ezel Lou Lou ongevraagd afgeknipt en dat doet veel stof opwaaien op sociale media. De een vindt het 'ongelooflijk triest' en de ander vraagt zich af waarom het baasje de haren zelf niet bijhield. Daar heeft Paulien Leemans (64) uit Oss een duidelijk antwoord op. "Die lange haren deden Lou Lou goed."

Lou Lou is al op leeftijd en blijft dan ook gewoon stilstaan als mensen hem aanraken. "Het is een Franse Poitou-ezel van ongeveer 26 jaar oud. Dat is min of meer de maximale leeftijd voor zo’n ezel. Dit is een groot ras", legt Paulien uit. Zes jaar geleden kocht ze het dier via Marktplaats. "Toen was hij kaal en had hij eczeemplekken. Dat hij zo langharig zou worden door wat onderhoud, had ik niet verwacht."

Paulien is al dertig jaar beheerder van de dierenweide in Ussen, waar onder andere Lou Lou loopt. Paulien woont een straat verderop en gaat twee keer per dag bij de dieren langs. Toen ze dit weekend een kijkje ging nemen, schrok ze. Iemand had zomaar de haren van Lou Lou afgeknipt .

Lange haren hebben een functie

Op sociale media vragen sommige mensen zich af waarom Paulien het haar van Lou Lou zelf nooit knipt. Volgens haar komt dat omdat die lange manen in het gezicht een functie hebben. "Het is een bescherming tegen de vliegen in zijn ogen", vertelt ze, terwijl ze Lou Lou een aai over zijn koppie geeft.

Ook wordt de vraag gesteld of er niet toevallig geiten in de wei bij Lou Lou staan, want sommige geiten hebben de neiging om 'kapper te spelen'. Geiten knagen soms het haar van ezels af, maar die zijn er niet. "Dat kan het dus niet zijn. Ik weet wel waar ze het gedaan hebben, want ik heb de afgeknipte haren ook zien liggen."

Onwetendheid van de knipper

Zelf krijgt ze natuurlijk ook genoeg reacties op de knipactie. "Iemand zei al: 'ach, misschien komt er nog wel iemand voorbij met haarextensions'," lacht ze. "Maar als Lou Lou nog twee jaar doortuft, heeft hij zijn haren wel weer halverwege zijn neus hangen."

En hoewel Paulien verontwaardigd is, wil ze geen klopjacht op de dader houden. "Degene die het afgeknipt heeft, heeft dat denk ik uit onwetendheid gedaan", zegt ze. "En ik vind het ook bijna gênant worden, dit kleine nieuws. Nu met wat er allemaal speelt in de wereld."