Brabant herdenkt de doden, onder meer vanuit Kamp Vught

4 mei is Nationale Dodenherdenking. Ook in Brabantse dorpen en steden worden de slachtoffers herdacht die vielen door oorlog, terreur en onderdrukking sinds de Tweede Wereldoorlog. Dat gebeurt vooral bij monumenten, van Bergen op Zoom tot Boxmeer, of op beladen plekken met een gruwelijke geschiedenis, zoals voormalig concentratiekamp Vught. Omroep Brabant was bij de jaarlijkse herdenking daar en zond de bijeenkomst maandagmiddag rechtstreeks uit op televisie en Brabant+.

In de Tweede Wereldoorlog zaten in concentratiekamp Vught ruim 32.000 mensen gevangen, omdat ze Joods waren, omdat ze in het verzet zaten of om andere redenen. In het kamp zijn 751 gevangenen vermoord of overleden. Het kamp was open van januari 1943 tot begin september 1944. Tegenwoordig is het een museum met een informatiecentrum onder de naam Nationaal Monument Kamp Vught. Op het terrein wordt jaarlijks op 4 mei stilgestaan bij deze gebeurtenissen. Programma

De herdenking werd maandagmiddag om 14.00 uur geopend door directeur Jeroen van den Eijnde. Daarna was het woord aan dichter, performer en spoken-word artiest Djé-Rimo, die opgroeide in Vught en een Molukse achtergrond heeft.

De eerste hoofdspreker was Chantal van Nijkerken-De Haan, de burgemeester van Vught. In haar toespraak kwam ook haar persoonlijke betrokkenheid bij de Tweede Wereldoorlog aan bod. Zangeres ‘Do’ uit Valkenswaard zong vervolgens. Daarna vertelden vanuit het publiek drie aanwezigen kort waarom zij bij de herdenking zijn. Anna van Zoest kwam daarna aan het woord. Zij is directeur van de Atlantische Commissie. Haar oma, Gisela Wieberdink-Söhnlein, redde Joodse kinderen, maar werd opgepakt en in Vught gevangen gezet en later gedeporteerd. Bloemen

Do zong daarna opnieuw, waarna de kranslegging en twee minuten stilte volgden, gevolgd door een reeks kransleggingen en een kort defilé langs de binnenkant van de prikkeldraadomheining, eindigend in een hoek achter het crematorium. Daar konden bezoekers hun bij binnenkomst ontvangen bordje met portret en naam van een van de 751 slachtoffers van Kamp Vught in het gras steken. Achter het crematorium, bij de ‘asputten’, werden bloemen gelegd. De ceremonie was live te volgen vanaf 14.00 uur bij Omroep Brabant Televisie en op Brabant+.