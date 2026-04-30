Kramer aan de slag als assistent-trainer: 'Blij dat ik stap kan zetten'

Michiel Kramer maakte onlangs bekend na dit seizoen te stoppen met profvoetbal, maar blijft wel verbonden aan RKC Waalwijk. Volgend seizoen is hij assistent bij het eerste elftal en bij Onder 21.

De 37-jarige Kramer heeft nog een contract tot medio 2027 bij RKC Waalwijk, maar stopt deze zomer als voetballer. De spits komt niet meer aan de bak bij de club die momenteel uitkomt in de play-offs .

Komend jaar zet hij een nieuwe stap in zijn carrière en doet hij ervaring op als trainer. Hij wordt assistent-trainer bij het eerste elftal van RKC Waalwijk en bij Onder 21, het hoogste jeugdteam van de club. Daarnaast gaat hij onderzoeken of hij in de toekomst hoofdtrainer van Onder 21 wil worden.

Technisch directeur Bernard Schuiteman is blij dat Kramer bij de club blijft. "Vorig jaar hebben we bewust uitgesproken dat we Michiel de ruimte wilden geven om zich binnen de club verder te ontwikkelen. Dat hij nu deze stap zet, past perfect binnen die visie. Hij kent de club en brengt enorm veel ervaring mee. We hebben er alle vertrouwen in dat hij zich snel zal ontwikkelen in deze rol."

Kramer zelf kijkt uit naar zijn nieuwe rollen binnen de club. "De afgelopen jaren heb ik al veel geleerd en meegekeken met de technische staf van het eerste elftal. Ik ben blij dat ik nu deze stap kan zetten. RKC Waalwijk geeft me de kans om me als trainer te ontwikkelen en daar ben ik de club dankbaar voor."