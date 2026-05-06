Verdriet om verdwijnen kringloop: 'Kijk ook naar de menselijke kant'

De stekker is er definitief uit: de kringloopwinkel in Bergeijk gaat niet meer open. De afgelopen tijd is nog geprobeerd om een oplossing te vinden, maar de gesprekken tussen de gemeente en de leiding van Kringloop de Kempen liepen op niets uit. Daarmee komt er een einde aan de winkel die een plekje had in het Aquinohuis, en waar heel wat vrijwilligers werkten.

Voor Aquino-manager Fons van Hove is de sluiting een bittere pil. "Het was beter geweest als Kringloop de Kempen ook naar de menselijke kant had gekeken, in plaats van alleen naar de cijfers." Op de plek waar tien jaar lang de kringloop was, is nu een lege ruimte. En voor de zeventien vrijwilligers, van wie sommigen al jaren bij de kringloop werkten, betekent de sluiting het einde van hun baan. Het zou te duur zijn om in het pand te blijven en ook kampte de kringloop met personeelstekort. Het Aquinohuis in Bergeijk is een ontmoetingsplek voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, mensen die zich eenzaam voelen of structuur zoeken en voor inwoners die ondersteuning nodig hebben. Wekelijks komen er zo'n duizend mensen langs voor een kop koffie, een praatje of een activiteit. "Wij zijn een warm nest", zegt Fons, die met een vol en vrolijk hart de boel leidt. "Iedereen is hier welkom: rijk of arm, stil of uitbundig, handig of iemand met twee linkerhanden."

Fons van Hove en zijn collega Helma runnen samen het Aquinohuis in Bergeijk (foto: Aquinohuis).

De kringloopwinkel paste daar perfect bij, vertelt de 64-jarige Fons. "Het speelgoed en de legpuzzels, die werden gecontroleerd door mensen die hier op de dagbesteding zitten. De samenwerking was voor ons van groot belang. En die werkplek zijn ze nu kwijt."

Voor het Aquinohuis was de aankondiging dat de kringloop voorgoed dicht zou gaan een flinke domper. "We merkten wel dat er iets speelde, onze voelsprieten stonden uit. Maar er was geen communicatie dat de dingen niet goed liepen. We hoopten dat we iets konden betekenen bij het voortbestaan van de winkel en waren graag samen tot een oplossing gekomen. Niet wetende dat de beslissing om de huur op te zeggen als het tij niet zou keren, al was genomen." De abrupte sluiting doet hem veel. "Dan denk ik, heeft men hier wel gekeken naar de menselijke kant, en wat voor gevolgen het heeft voor de medewerkers?"

"Wij zijn onaangenaam verrast en teleurgesteld."

Ook de gemeente Bergelijk zag de sluiting niet aankomen en is kritisch op de manier waarop het nieuws door Kringloop de Kempen is gedeeld. 'Er waren eerder geen duidelijke signalen dat een sluiting eraan zat te komen', valt te lezen in een raadsinformatiebrief. Volgens de gemeente is het openhouden van de winkel onderdeel van gemaakte afspraken, waardoor het vertrek voelt als een breuk van het contract. 'Wij zijn onaangenaam verrast en teleurgesteld', stelt het college van burgemeester en wethouders. Momenteel bekijkt de gemeente samen met Kringloop de Kempen of het mogelijk is een inzamelpunt voor kringloopgoederen en kleding in de regio Bergeijk open te houden. Medewerkers van participatiebedrijf Kempenplus krijgen daar dan wellicht een werkplek. Maar dat de winkel niet meer terugkeert, dat staat vast. Waar het inzamelpunt komt, is nog niet duidelijk, maar Fons is bereid de helpende hand toe te steken. "We hebben een grote binnenplaats hier, dus we zouden ze voorlopig vooruit kunnen helpen met het afwikkelen van de lopende contracten." Fons is ondertussen druk bezig met het zoeken van een nieuwe huurder die past bij het karakter van het Aquinohuis. "Verschillende maatschappelijke organisaties hebben zich al gemeld", zegt hij hoopvol. Het liefst had hij een stukje kringloop doorgezet. "Maar als het een andere vorm van dagbesteding is waarbij wij de kwetsbare inwoners kunnen helpen, dan vind ik het ook goed." Hij ziet het positief in. "Wij gaan een fijne partner vinden, dat weet ik zeker." Kringloop De Kempen heeft niet gereageerd op onze vragen met het verzoek op een reactie.