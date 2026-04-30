Grondwater daalt: verbod op watergebruik uit sloten en beken uitgebreid

In delen van Midden- en West-Brabant mag sinds donderdagochtend geen oppervlaktewater uit beken en sloten meer worden gehaald. Die moeten nat blijven, zodat oevers niet uitdrogen. "Door de droogte zijn de grondwaterstanden lager dan voorheen", zegt een woordvoerder van Waterschap Brabantse Delta.

In zeven gebieden in Midden- en West-Brabant is het verboden om oppervlaktewater te gebruiken voor bijvoorbeeld beregening. Daar geldt een zogenoemd onttrekkingsverbod. "Vorig jaar rond deze tijd gold dit verbod ook op een paar plekken, maar nu zijn het veel gebieden", zegt de woordvoerder. Waterschap Brabantse Delta neemt deze maatregel vanwege de dalende grondwaterstanden, het uitblijven van regen, de oplopende temperaturen en de stijgende vraag naar water. Het waterschap heeft de afgelopen tijd het beschikbare regenwater zoveel mogelijk vastgehouden.

Extreem droog voorjaar

Het waterschap gaf begin februari al een waarschuwing dat er een extreem droog voorjaar op de loer lag. Brabantse Delta riep toen inwoners, boeren en bedrijven op om water vast te houden waar dat kan en zuinig om te gaan met watergebruik. "Sindsdien heeft het wel wat gesneeuwd en geregend, maar niet genoeg om de grondwaterstand te laten stijgen. Dat dwingt het waterschap tot het nemen van maatregelen", legt de woordvoerder uit.

Waar geldt het verbod in Midden- en West-Brabant? Brandtse Vaart en zijbeken Kibbelvaart, Lokkervaart en Bosloop Wouwse gronden Chaamse beken Strijbeekse beek Galdersche beek Kleine beek

Het zijn de eerste onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater van dit jaar. In twee van de zeven gebieden geldt al sinds 2025 een verbod. Waterschap Brabantse Delta is vooralsnog het enige waterschap in Brabant dat deze maatregel neemt. Volgens een woordvoerder van de Unie van Waterschappen kijken andere waterschappen wel of een verbod nodig is. De woordvoerder zegt dat in het gebied van waterschap De Dommel op enkele plekken jaarlijks al een verbod van kracht is.