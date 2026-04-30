Van Gerwen weer betrokken bij opstootje, darter krijgt klap op feestje

Darter Michael van Gerwen is tijdens Koningsnacht afgelopen zondag opnieuw betrokken geraakt bij een opstootje. Op beelden is te zien dat hij op een feest in Den Bosch een klap krijgt van een man.

Van Gerwen lijkt op de beelden in discussie te zijn met een man. Er staat een groepje mensen om hen heen, onder wie een aantal beveiligers. Als de darter uit Vlijmen iets tegen de man zegt en een gebaar maakt, deelt de man een klap uit.

De beveiligers grijpen de man meteen vast en nemen hem mee. Van Gerwen laat het er niet bij zitten en rent er achteraan. Op de beelden is te zien dat hij de man probeert terug te slaan.

Geen blauw oog

Van Gerwen lijkt er geen blauw oog of iets anders aan te hebben overgehouden. Want een dag later verscheen hij vrolijk voor de camera van Shownieuws. Hij zegde een toernooi af om Koningsdag te kunnen vieren.

Het Engelse management van Van Gerwen laat donderdag weten dat de darter niet beschikbaar is voor een reactie omdat hij zich wil focussen op zijn wedstrijd vanavond.

Vechtpartij in eetzaak

Van Gerwen kwam in september vorig jaar ook al in het nieuws toen hij betrokken was bij een vechtpartij in een eetzaak in Den Bosch. Daar ging hij met een man op de vuist. De darter liet daarna weten dat hij 'een zware hekel heeft aan ruzie'.