Zeer grote brand op Oirschotse Heide brak uit op oefenterrein van defensie

Er woedt donderdagmiddag een zeer grote brand op de Oirschotse Heide. De brand is uitgebroken op een militair oefenterrein dat op dat moment in gebruik was. Dat bevestigt de Marechaussee aan Omroep Brabant.

Vaker raak in het gebied De brand brak rond kwart voor een uit. Er staat een bosperceel van ongeveer honderd bij honderd meter in brand, maar volgens de brandweer breidde de brand zich rond kwart over één nog altijd uit.

De brand woedt op het oefenterrein van de Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne van de krijgsmacht. De Marechaussee zegt nog niet te kunnen bevestigen of de brand uitbrak door een militaire oefening. Wel was het oefenterrein in gebruik toen de brand uitbrak.

In het gebied waar de brand donderdag woedt, braken de afgelopen twee weken al vaker natuurbranden uit. Daarom kondigde de Koninklijke Marechaussee aan extra patrouilles in te zetten in het bosgebied tussen Middelbeers en de Oirschotse Heide.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost sloot brandstichting dinsdag niet uit.

'Zeer grote brand'

De brandweer heeft opgeschaald naar 'zeer grote brand'. Ze heeft tien blusvoertuigen ingezet om het vuur te blussen. Er vliegt ook een chinook, een transporthelikopter, over de brand.

Het is volgens de brandweer nog moeilijk in te schatten of de tien ingezette brandweerwagens genoeg zijn om de brand te blussen. "We rijden af en aan totdat we de brand onder controle hebben", zegt een woordvoerder.

De rookpluim is in elk geval in de verre omgeving te zien. Ook hangen er grote rookwolken boven de snelweg A58 richting Tilburg.