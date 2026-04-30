Live: zeer grote brand Oirschotse Heide, ook brand bij Budel en Overloon
Welkom in het liveblog over de zeer grote brand op de Oirschotse Heide. De brand is eerder vanmiddag uitgebroken op een militair oefenterrein dat op dat moment in gebruik was. Niet veel later is ook een brand uitgebroken op een militair oefenterrein nét over de Brabantse grens in Weert.
Liveblog
Nu ook raak in Overloon
Het is nu ook raak in een natuurgebied aan de Holthesedijk in Overloon: ook daar is brand uitgebroken. De brandweer spreekt over lichte rookontwikkeling. Er zijn meerdere eenheden van de brandweer onderweg naar de brand. Hoe groot de brand in Overloon precies is, is nog onduidelijk.
Ook grote brand in Kwantum-magazijn in Waalwijk
Het is goed raak in de provincie: op dit moment woedt er ook een hele grote brand in Waalwijk. Daar gaat het niet om eeb natuurbrand, maar om een brand in het magazijn van woonwinkel Kwantum. Ook die brand is zeer groot en vereist de uiterste aandacht van brandweerkorpsen in de regio.
Brand in Weert nog niet onder controle
De brandweer houdt nu contact met Belgische collega's over de brand in het Limburgse Weert, dichtbij Budel. Mogelijk worden zij opgeroepen om te helpen bij het blussen van de brand op het militaire oefenterrein. Dat meldt L1 Nieuws.
Opgeschaald naar GRIP 1
De brand op de Oirschotse Heide is opgeschaald naar GRIP 1. Er wordt een derde peloton van de brandweer ingezet.
Bij GRIP 1 gaat het om een incident waarbij 'goede afstemming tussen de hulpdiensten noodzakelijk is'. De officieren van de brandweer, politie en ambulance vormen hierbij samen een team.
De grote brand op de Oirschotse Heide
De grote brand in Weert
Ook grote brand op militair oefenterrein in Weert
Donderdagmiddag is een tweede grote brand uitgebroken nét buiten de provincie. De brand is opnieuw uitgebroken op een militair oefenterrein. Het gaat om een brand aan de Geuzendijk in Weert, op het militair oefenterrein Weerter- en Budelerbergen. Er komt veel rook vrij bij de brand.
Brand op Oirschotse Heide nog niet onder controle
De brandweer meldt nu dat de brandweer nog niet onder controle is. De brand woedt op een gebied van 500 bij 500 meter.
Wel verwacht de brandweer dat de brand de komende uren wel onder controle gaat zijn. In totaal worden er nu tien blusvoertuigen ingezet. die worden ondersteund door logistieke eenheden en watertransport-enheden.
Zeer grote brand op militair oefenterrein
Er woedt donderdagmiddag een zeer grote brand op de Oirschotse Heide. De brand is uitgebroken op een militair oefenterrein dat op dat moment in gebruik was. Dat bevestigt de Marechaussee aan Omroep Brabant.
De brand woedt op het oefenterrein van de Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne van de krijgsmacht. De Marechaussee zegt nog niet te kunnen bevestigen of de brand uitbrak door een militaire oefening. Wel was het oefenterrein in gebruik toen de brand uitbrak.