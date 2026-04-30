Brand Oirschotse Heide ontstond bij actie Chinook: 'Gelijk 112 gebeld'

Omstanders zagen hoe het donderdagmiddag misging bij een oefening met Chinooks op het militair terrein op de Oirschotse Heide. "Binnen tien minuten stond het in lichterlaaie", vertelt een van de fotografen die bij de oefening aanwezig was.

Bij een van de laatste Chinooks zou het zijn misgegaan. "Een van de laatste toestellen kwam zijn last oppikken toen we grijze wolken zagen en het vuur begon", vertelt een ooggetuige. Hoe de brand precies is ontstaan tijdens de oefening, is niet duidelijk.

De brand verspreidde zich volgens de fotografen razendsnel. "We hoorden het echt knetteren en binnen tien minuten stond het in lichterlaaie. We hebben gelijk 112 gebeld en zijn meteen weer weggegaan."

Volgens de fotograaf stond er op de heide veel wind op het moment dat de brand uitbrak. "Daar moet je dan ook gewoon niet bij willen zijn. Gelukkig stond de wind de andere kant op en konden wij met gemak weglopen.”