Brand Oirschotse Heide ontstond bij actie Chinook: 'Gelijk 112 gebeld'
Omstanders zagen hoe het donderdagmiddag misging bij een oefening met Chinooks op het militair terrein op de Oirschotse Heide. "Binnen tien minuten stond het in lichterlaaie", vertelt een van de fotografen die bij de oefening aanwezig was.
Bij een van de laatste Chinooks zou het zijn misgegaan. "Een van de laatste toestellen kwam zijn last oppikken toen we grijze wolken zagen en het vuur begon", vertelt een ooggetuige. Hoe de brand precies is ontstaan tijdens de oefening, is niet duidelijk.
De brand verspreidde zich volgens de fotografen razendsnel. "We hoorden het echt knetteren en binnen tien minuten stond het in lichterlaaie. We hebben gelijk 112 gebeld en zijn meteen weer weggegaan."
Volgens de fotograaf stond er op de heide veel wind op het moment dat de brand uitbrak. "Daar moet je dan ook gewoon niet bij willen zijn. Gelukkig stond de wind de andere kant op en konden wij met gemak weglopen.”
Brand uitgebroken op militair oefenterrein
De brand woedt op het oefenterrein van de Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne van de krijgsmacht. De Marechaussee kan nog niet bevestigen of de brand uitbrak door een militaire oefening. Wel bevestigt een woordvoerder van de Marechaussee dat het oefenterrein in gebruik was op het moment dat de brand uitbrak.
De brand brak rond kwart voor een uit op de Oirschotse Heide. In totaal staat er ongeveer een bosperceel van circa vijfhonderd bij vijfhonderd meter in brand.
Vaker brand op de heide
In het gebied waar de brand donderdag woedt, braken de afgelopen twee weken al vaker natuurbranden uit. Daarom kondigde de Koninklijke Marechaussee aan extra patrouilles in te zetten in het bosgebied tussen Middelbeers en de Oirschotse Heide.
Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost sloot brandstichting dinsdag niet uit.
