Kempen Airport ontruimd om brand: 'geen explosiegevaar kerosinetanks'

De brand die donderdagmiddag woedt op het militair oefenterrein bij Budel heeft ook het vliegveld Kempen Airport bereikt. Dat laat een woordvoerder van het vliegveld weten. “Het vuur dreigt over te slaan op onze kerosinetanks. De brandweer is hier met acht blusvoertuigen aan het blussen.” Het vliegveld is ontruimd. Volgens de gemeente Cranendonck is er geen explosiegevaar.

De brandweer probeert tegen de avond het vuur nog altijd onder controle te krijgen. De opslagtanks met kerosine zijn veilig, aldus de gemeente. "Deze opslag bevindt zich onder de grond en vormt geen gevaar. De brandweer en de adviseur gevaarlijke stoffen hebben dit gecontroleerd."

Het vliegveld bij Budel is in de loop van donderdagmiddag gesloten. Vliegtuigjes die op Kempen Airport willen landen, moeten uitwijken naar omliggende vliegvelden.

Vooralsnog krijgt de brandweer het vuur niet onder controle, meldt Kempen Airport. "Er komen twee Chinooks naar hier omdat ze het niet onder controle krijgen met normaal materieel."

Net over de grens ontstaan

De brand begon op het militair oefenterrein Weerter- en Budelerbergen in Weert, net over de provinciegrens bij Budel. De brandweer houdt contact met Belgische collega's over de brand. Mogelijk worden zij opgeroepen om te helpen bij het blussen van de brand op het militaire oefenterrein. Dat meldt L1 Nieuws.