Tranen bij boer Arie na winnen rechtszaak tegen waterschap: 'Gerechtigheid'

Het is een grote overwinning voor melkveehouder Arie Verdonschot uit Maarheeze. Na tien jaar strijd moet waterschap De Dommel 25 duizend euro schadevergoeding betalen voor een overstroming. De kantonrechter in Eindhoven vindt dat het waterschap ‘onzorgvuldig’ heeft gehandeld tijdens heftige regenval door een schuif van een nabijgelegen waterberging open te laten.

Arie Verdonschot is inmiddels gepensioneerd, zijn zoon heeft de natuur-inclusieve boerderij overgenomen. Maar de strijd tegen het waterschap bleef hij voeren. “Ik wilde niet dat de jonge generatie op de boerderij dit opnieuw moest meemaken”, zegt hij. “We hadden al eerder een overstroming gehad. Als je het op een beloop laat gaan, zetten ze je opnieuw onder water. Nu hebben ze misschien een beetje schrik gekregen.” Jarenlang probeerde hij met De Dommel te schikken, maar dat lukte niet. Dan maar de gang naar een rechter, besloot hij. “We kozen voor een lagere rechter, omdat je geen advocaat nodig hebt”, zegt Arie. “We hadden al zoveel kosten gehad.”

"Het was een machteloos gevoel."

Zoon Mark wilde eigenlijk het bijltje erbij neer gooien. De familie kreeg te horen dat een boer het nooit wint van het waterschap. Maar nu is het anders. Ze krijgen 25 duizend euro schadevergoeding, als het aan de rechter ligt. De kinderen van boer Arie geven hem complimenten aan de keukentafel en Arie barst in huilen uit.

Het bedrag is niet genoeg om alle schade te dekken. Verdonschot moest nieuwe mais kopen voor zijn koeien. De helft van zijn net geplante oogst ging verloren in 2016. Arie weet die dag nog goed. “Enorme donkere wolken en het ging regenen, regenen en regenen.” Arie stond met zijn zoon Mark in het veld toen het land overstroomde. “Het was een machteloos gevoel”, zegt Mark.

De overstroming bij Arie Verdonschot in 2016 (Foto: Arie Verdonschot)

De boeren probeerden het waterschap meteen te bellen, maar kregen geen gehoor, zeggen ze. De schuif van waterberging De Rummeling stond open, dat water stroomde de Sterkselse Aa in en vervolgens het land van Arie op. “Die beek was niet goed gemaaid”, vindt hij. Volgens het waterschap werd er onder grote druk gehandeld en lag de focus op het beschermen van de bebouwde kom van Sterksel. Het waterschap was bang dat er bij nog een heftige bui, het dorp zou overstromen als de berging al vol zat, vandaar dat het besluit werd genomen om toch water weg te laten lopen. Dus bleef de schuif op een kiertje staan.

"We zijn als enige overgebleven."