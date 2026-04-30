Azc Budel na ontruiming weer open, bewoners weer terug

Volgens een woordvoerder van het COA is de ontruiming van het azc in Budel op verzoek van de veiligheidsregio gebeurd. Samen met de veiligheidsregio werden bussen geregeld om bewoners eventueel naar een andere opvanglocatie te brengen. Zo’n 1500 mensen stonden tijdelijk op een veld tegenover het azc.

Toen de wind draaide, namen vuur en rook snel af. Daardoor nam het gevaar af en konden de bewoners weer terug naar het azc. De bewoners zijn daarna weer teruggekeerd naar het azc. Het COA blijft samen met de veiligheidsregio wel alert en waakzaam vanwege de natuur- en heidebrand in de omgeving.