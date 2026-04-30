Azc Budel na ontruiming weer open, bewoners weer terug
Het asielzoekerscentrum (azc) in Budel is donderdagmiddag drie uur ontruimd vanwege een grote natuurbrand op een nabijgelegen militair oefenterrein. De ongeveer 1500 bewoners zijn geëvacueerd, maar zijn inmiddels weer op het terrein. In de omgeving is nog wel rook zichtbaar en zijn meerdere wegen afgesloten. In dit liveblog hielden we je op de hoogte van de ontruiming.
COA: ontruiming Budel uit voorzorg, door draaiende wind nam gevaar af
Volgens een woordvoerder van het COA is de ontruiming van het azc in Budel op verzoek van de veiligheidsregio gebeurd. Samen met de veiligheidsregio werden bussen geregeld om bewoners eventueel naar een andere opvanglocatie te brengen. Zo’n 1500 mensen stonden tijdelijk op een veld tegenover het azc.
Toen de wind draaide, namen vuur en rook snel af. Daardoor nam het gevaar af en konden de bewoners weer terug naar het azc. De bewoners zijn daarna weer teruggekeerd naar het azc. Het COA blijft samen met de veiligheidsregio wel alert en waakzaam vanwege de natuur- en heidebrand in de omgeving.
Bewoners keren juichend terug naar het azc
De ontruiming van het azc in Budel bleek uiteindelijk tijdelijk en vooral uit voorzorg. Volgens de officier van dienst van de politie zijn de ongeveer 1500 bewoners zo’n drie uur geëvacueerd geweest en opgevangen op een veld tegenover het azc, waar ook bussen klaar stonden om mensen eventueel naar een andere locatie te brengen.
Uiteindelijk nam het gevaar af doordat de vlammen en rookontwikkeling minder werden. Daarop is besloten om de ontruiming niet verder door te zetten en zijn de bewoners weer teruggekeerd naar het azc. Volgens de politie was er ter plaatse zelf geen brand en werd vooral uit voorzorg gehandeld. Onze verslaggever zag hoe bewoners juichend weer het terrein op gingen.
In de omgeving is nog wel rook zichtbaar. De afritten van de A2 en meerdere toegangswegen naar het azc blijven voorlopig afgesloten.
Vrouwen en kinderen als eerste geëvacueerd
Volgens het COA is het gebruikelijk dat vrouwen en kinderen als eerste worden geëvacueerd. De ontruiming van het azc is nog steeds gaande. De Veiligheidsregio is hier aan zet.
Ook voor het COA een groot vraagteken waar de bewoners terecht kunnen
Waar kunnen 1500 mensen terecht? Hoe lang moeten zij daar blijven? Het opvangorgaan COA heeft hier geen antwoorden op. Hetzelfde geldt voor de gemeente. Er komen bussen richting het azc-terrein, maar het is nog onduidelijk wat de bestemming zal zijn.
Naast de bewoners van het terrein, moeten ook vele tientallen medewerkers de voormalige Nassau-Dietzkazerne verlaten. Het asielzoekerscentrum in Budel is, na het aanmeldcentrum in Ter Apel, de grootste azc-locatie in Nederland.
Gemeente weet nog niet waar de 1500 bewoners naartoe gaan
De 1500 bewoners van het azc in Budel gaan donderdagmiddag naar een andere locatie. Op dit moment staan ze op een akker naast het azc-terrein. Het is alleen nog de vraag waar de mensen terecht kunnen. "Er zijn bussen onderweg om de mensen ergens veilig onder te brengen. Het is nog niet duidelijk waar de mensen naartoe gaan."
Azc Budel ontruimd vanwege grote brand op militair oefenterrein
De asielzoekers worden in eerste instantie begeleid naar de openbare weg, buiten de poort. Vanuit daar wordt gekeken waar zij tijdelijk kunnen worden opgevangen.
Iets na vier uur werd een NL-Alert verstuurd. Omwonenden kregen het advies om uit de rook te blijven, ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen.
Ook vliegveld Kempen Airport heeft last van de brand. Daar bedreigt de brand de kerosinetanks van het vliegveld. Kempen Airport werd in de loop van donderdagmiddag ook ontruimd. Vliegtuigjes die op Kempen Airport willen landen, moeten uitwijken naar omliggende vliegvelden.