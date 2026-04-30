Azc Budel ontruimd vanwege grote brand op militair oefenterrein

Het asielzoekerscentrum in Budel wordt ontruimd vanwege de grote brand die donderdagmiddag ontstond op een militair oefenterrein in de buurt. Alle 1500 bewoners van het azc worden geëvacueerd.

NL-alert verstuurd

Opvangorganisatie COA weet nog niet waar zij naartoe worden gebracht en hoe lang ze daar moeten blijven. Ook de vele tientallen medewerkers moeten het terrein verlaten. De voormalige Nassau-Dietzkazerne in Budel is na het aanmeldcentrum in Ter Apel de grootste azc-locatie van Nederland.

Iets na vier uur werd een NL-Alert verstuurd. Omwonenden kregen het advies om uit de rook te blijven, ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen.

Kempen Airport ook ontruimd

Ook vliegveld Kempen Airport heeft last van de brand. Daar bedreigt de brand de kerosinetanks van het vliegveld. Kempen Airport werd in de loop van donderdagmiddag ook ontruimd. Vliegtuigjes die op Kempen Airport willen landen, moeten uitwijken naar omliggende vliegvelden.

