Live: ontruiming azc Budel door grote heidebrand in de buurt

Waar kunnen 1500 mensen terecht? Hoe lang moeten zij daar blijven? Het opvangorgaan COA heeft hier geen antwoorden op. Hetzelfde geldt voor de gemeente. Er komen bussen richting het azc-terrein, maar het is nog onduidelijk wat de bestemming zal zijn.

Naast de bewoners van het terrein, moeten ook vele tientallen medewerkers de voormalige Nassau-Dietzkazerne verlaten. Het asielzoekerscentrum in Budel is, na het aanmeldcentrum in Ter Apel, de grootste azc-locatie in Nederland.