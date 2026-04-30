Live: ontruiming azc Budel door grote heidebrand in de buurt
1500 bewoners van het asielzoekerscentrum (azc) in Budel worden donderdagmiddag geëvacueerd. Door een grote brand op een militair oefenterrein in de buurt moet het azc ontruimd worden.
Vrouwen en kinderen als eerste geëvacueerd
Volgens het COA is het gebruikelijk dat vrouwen en kinderen als eerste worden geëvacueerd. De ontruiming van het azc is nog steeds gaande. De Veiligheidsregio is hier aan zet.
Ook voor het COA een groot vraagteken waar de bewoners terecht kunnen
Waar kunnen 1500 mensen terecht? Hoe lang moeten zij daar blijven? Het opvangorgaan COA heeft hier geen antwoorden op. Hetzelfde geldt voor de gemeente. Er komen bussen richting het azc-terrein, maar het is nog onduidelijk wat de bestemming zal zijn.
Naast de bewoners van het terrein, moeten ook vele tientallen medewerkers de voormalige Nassau-Dietzkazerne verlaten. Het asielzoekerscentrum in Budel is, na het aanmeldcentrum in Ter Apel, de grootste azc-locatie in Nederland.
Gemeente weet nog niet waar de 1500 bewoners naartoe gaan
De 1500 bewoners van het azc in Budel gaan donderdagmiddag naar een andere locatie. Op dit moment staan ze op een akker naast het azc-terrein. Het is alleen nog de vraag waar de mensen terecht kunnen. "Er zijn bussen onderweg om de mensen ergens veilig onder te brengen. Het is nog niet duidelijk waar de mensen naartoe gaan."
De asielzoekers worden in eerste instantie begeleid naar de openbare weg, buiten de poort. Vanuit daar wordt gekeken waar zij tijdelijk kunnen worden opgevangen.
Iets na vier uur werd een NL-Alert verstuurd. Omwonenden kregen het advies om uit de rook te blijven, ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen.
Ook vliegveld Kempen Airport heeft last van de brand. Daar bedreigt de brand de kerosinetanks van het vliegveld. Kempen Airport werd in de loop van donderdagmiddag ook ontruimd. Vliegtuigjes die op Kempen Airport willen landen, moeten uitwijken naar omliggende vliegvelden.