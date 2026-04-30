Het gaat iets beter met gewonde burgemeester Roosendaal, voorlopig afwezig

De medische situatie van burgemeester Mark Buijs van de gemeente Roosendaal is ‘licht verbeterd’. Dat laat de gemeente Roosendaal in een verklaring weten. ‘Nadere onderzoeken zijn nodig om vast te stellen hoe ernstig het letsel precies is en welke herstelbehandelingen nodig en mogelijk zijn’, luidt het statement verder.

Burgemeester Buijs raakte op dinsdag ernstig gewond bij een eenzijdig fietsongeval in het Zeeuwse Scharendijke. Hij liep daarbij zwaar hoofdletsel op en een aantal botbreuken. Buijs werd met spoed overgebracht naar het Erasmusziekenhuis in Rotterdam.

Volgens de gemeente is de verwachting dat het herstel nog lang gaat duren. Commissaris van de Koning Ina Adema spreekt op korte termijn met de gemeenteraad over de ontstane situatie. Dat is nodig om de continuïteit van het bestuur van Roosendaal te garanderen én om ruimte en rust te creëren voor het herstel van burgemeester Mark Buijs. Het tijdelijk aanstellen van een waarnemend burgemeester is een optie die met de gemeenteraad besproken zal worden.

Gemeente 'overladen' met steunbetuigingen

Bij de gemeente komen veel steunbetuigingen voor de burgemeester binnen. Volgens woordvoerder Jeroen Steenmeijer worden die door de familie ‘erg gewaardeerd’. “Tegelijkertijd vraagt de familie om rust en terughoudendheid, zodat zij zich volledig kunnen richten op het herstelproces van Mark en op elkaar. Zij hopen op begrip en respect hiervoor”, aldus Steenmeijer.