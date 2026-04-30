NAC-trainer maakte zich druk bij ziekenhuisbezoek: 'Hartkwalen in familie'

Het was flink schrikken voor Carl Hoefkens, die afgelopen zaterdag na het duel met Ajax (0-2) naar het ziekenhuis moest. Uit een controle bleek gelukkig voor de 47-jarige Belg dat er niets aan de hand was, maar hij nam wel een paar dagen rust. "Het was een bizar moment voor mij."

In de podcast De Bespreking - met Carl Hoefkens van zijn werkgever NAC is hij open over wat er zaterdagavond gebeurde. "Na de wedstrijd had ik een gevoel in mijn hoofd dat ik flauw zou vallen. Met de wetenschap dat er hartkwalen in de familie zit, maakte ik me daar druk om. Je weet dat je al lange tijd onder stress werkt, dat is niet perfect voor het hart", zegt de Belg.

In het ziekenhuis kon hij na een check van het hart weer naar huis. "Toen het goed bleek te zijn, was dat een geruststelling. Ik heb teruggekeken en de nacht ervoor niet goed kunnen slapen, ik was veel met de wedstrijd bezig. Gedurende de dag weinig gegeten en veel koffie gedronken. Vervolgens de wedstrijd erbij, dan kan het gebeuren dat je je niet goed voelt."

Gewoon op de bank

Komende zaterdag tegen FC Utrecht zit hij gewoon weer op de bank als trainer van NAC. Een overwinning is heel belangrijk in de strijd om handhaving. Goede papieren op handhaving hebben de Bredanaars overigens niet, want het gat met nummer zestien Telstar is vijf punten met nog drie duels te gaan.

"We moeten de honger blijven behouden. Ik weet dat de kwaliteiten er zijn, het is belangrijk om vertrouwen te hebben", zegt Hoefkens. "We zullen nooit opgeven en altijd doorgaan. Ik ben ervan overtuigd dat we er tegen FC Utrecht zullen staan. Het zal van details afhangen en hopelijk vallen ze een keer onze kant op."