Geen vrijspraak voor man (55) die ontucht pleegde met 15-jarige jongen
Een 55-jarige man is donderdag veroordeeld tot 26 maanden, waarvan een jaar voorwaardelijk, voor ontucht met een minderjarige jongen. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch beslist. Opmerkelijk genoeg had de officier van justitie vrijspraak geëist omdat het niet duidelijk was of het slachtoffer destijds 15 of 16 jaar was.
De man werd in 2015 al eens veroordeeld tot tien maanden cel, waarvan vijf voorwaardelijk, voor ontucht met een andere minderjarige jongen in de instelling De La Salle in Boxtel. Daar werkte de man met jongeren die een licht verstandelijke beperking of gedragsproblemen hebben.
Hij werd toen ontslagen en mocht vijf jaar lang niet meer als pedagogisch medewerker aan de slag. Ook kreeg de man een behandeling voor zijn pedofiele neigingen. Ondanks dat ging hij in een aantal jaar later weer de fout in.
Afspraakje via Grindr
Via de datingapp Grindr sprak de man af met een jongen die ook bij De La Salle woonde. Hij haalde de jongen op bij de Jumbo in Boxtel en nam hem mee naar huis. Daar hadden ze volgens de jongen seks met elkaar. Naar eigen zeggen heeft de jongen vooraf aangegeven dat hij 15 jaar is en in die instelling woonde, maar volgens de verdachte is dat niet het geval.
De jongen kreeg daarna een vriendschapsverzoek van de man via TikTok. Dat liet hij zien aan zijn begeleider. De begeleider zag de naam van de man en zei dat de jongen het verzoek niet moest accepteren. Waarom dat was, dat kreeg de jongen niet te horen. Hij is daarop zelf gaan googlen. De begeleider zag dat de jongen wit werd. Vervolgens vertelde de jongen wat er was gebeurd.
Officier eiste vrijspraak
Tijdens de rechtszaak van twee weken geleden noemde de moeder van het slachtoffer de man 'een roofdier'. De man zelf ontkende alles. Daarentegen twijfelde de officier niet dat de man de jongen had gedwongen tot seks. Het was voor de officier alleen niet vast te stellen of het slachtoffer destijds 15 of 16 was. Daarom eiste ze vrijspraak.
De rechtbank gaat daar donderdag niet in mee. In 2023 hebben het slachtoffer, zijn moeder en begeleider allemaal verklaringen afgelegd. Op basis van deze verklaringen zou de afspraak tussen 2017 en 2018 hebben plaatsgevonden en op dat moment was de jongen hooguit 15 jaar oud.
Verder rekent de rechtbank het verdachte aan dat hij geen openheid van zaken heeft gegeven. De man heeft jarenlang bij De La Salle gewerkt. Hij wist dus heel goed hoe kwetsbaar het slachtoffer was.
Al met al levert dat een veroordeling op van twee jaar en anderhalve maand op, waarvan een jaar voorwaardelijk en een proeftijd van drie jaar. Ook moet de man een schadevergoeding van 5.000 euro betalen.
Hier lees je alle verhalen van Omroep Brabant over misdaad en criminaliteit.