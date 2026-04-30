Geen vrijspraak voor man (55) die ontucht pleegde met 15-jarige jongen

Een 55-jarige man is donderdag veroordeeld tot 26 maanden, waarvan een jaar voorwaardelijk, voor ontucht met een minderjarige jongen. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch beslist. Opmerkelijk genoeg had de officier van justitie vrijspraak geëist omdat het niet duidelijk was of het slachtoffer destijds 15 of 16 jaar was.

De man werd in 2015 al eens veroordeeld tot tien maanden cel, waarvan vijf voorwaardelijk, voor ontucht met een andere minderjarige jongen in de instelling De La Salle in Boxtel. Daar werkte de man met jongeren die een licht verstandelijke beperking of gedragsproblemen hebben. Hij werd toen ontslagen en mocht vijf jaar lang niet meer als pedagogisch medewerker aan de slag. Ook kreeg de man een behandeling voor zijn pedofiele neigingen. Ondanks dat ging hij in een aantal jaar later weer de fout in. Afspraakje via Grindr

Via de datingapp Grindr sprak de man af met een jongen die ook bij De La Salle woonde. Hij haalde de jongen op bij de Jumbo in Boxtel en nam hem mee naar huis. Daar hadden ze volgens de jongen seks met elkaar. Naar eigen zeggen heeft de jongen vooraf aangegeven dat hij 15 jaar is en in die instelling woonde, maar volgens de verdachte is dat niet het geval.