Brand meubelboulevard Waalwijk laaide 's nachts weer op, maar is nu uit

De brand op de meubelboulevard in Waalwijk is vrijdagochtend helemaal geblust, laat de Veiligheidsregio weten. In de loop van de ochtend bekijken betrokken partijen hoe winkelpanden gesloopt kunnen worden.

Het vuur is nu gedoofd, maar rook- en stankoverlast zal nog even aanhouden. Verder zijn verzekeringsmaatschappijen onderweg om de schade in kaart te brengen. De brandweer is tot diep in de nacht bezig geweest om de vlammen aan de Professor Zeemanweg te blussen.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio was de brand begin van de nacht geblust, maar laaiden de vlammen een paar uur later weer op. Dat kwam doordat een dak instortte. De brandweer moest toen weer ter plaatse komen. Waar mensen van de brandweer om vier uur 's nachts vertrokken, is het terrein de hele nacht bewaakt door beveiligers. Nog steeds loopt daar beveiliging rond. De brand brak donderdagmiddag uit in het magazijn van de Kwantum. Rond tien voor drie werd er opgeschaald naar 'zeer grote brand'. Begin van de avond was de brand onder controle. Bij de brand is niemand gewond geraakt.