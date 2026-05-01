Brand op Oirschotse Heide lijkt uit, Defensie houdt het gebied in de gaten

De grote brand op de Oirschotse heide is vrijdag onder controle en de vlammen lijken gedoofd. De brandweer is daar weg en heeft de situatie overgedragen aan Defensie. Die houdt nu de heide in de gaten.

De brand op de heide kreeg donderdagnacht het sein brand meester, waarna de brandweer het terrein heeft verlaten. "De brandweer speelt daar geen rol meer", laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio vrijdagochtend weten.

Het gebied is overgedragen aan Defensie die de boel in de gaten houdt. Het is niet duidelijk of daar nog brandjes zijn opgelaaid.

Er is ongeveer 65 hectare natuur verbrand. De brand woedde op het militair oefenterrein van de Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne van de krijgsmacht.

De vlammen zouden donderdagmiddag zijn ontstaan door het opstijgen van een oefening met een Chinook-helikopter.