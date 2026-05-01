Pierre van Hooijdonk moet het ontgelden op spandoeken van boze NAC-fans

Het is onrustig bij NAC. Niet alleen door de dreigende degradatie uit de Eredivisie, maar ook vanwege een onderzoek naar het transfervrije vertrek van spits Sydney van Hooijdonk naar het Portugese CF Estrela da Amadora. Vooral Pierre van Hooijdonk moet het ontgelden bij de protesterende supporters.

Sydney van Hooijdonk vertrok eind januari transfervrij naar Portugal , terwijl hij nog een contract voor een half jaar had. Voetbal International meldde afgelopen week dat de certificaathouders van NAC een onderzoek eisen. Vader Pierre van Hooijdonk, ook adviseur van NAC, zou mogelijk een rol bij de transfer hebben gespeeld, zo meldde VI .

Supportersgroepen Breda Loco's, Fr0nt76 en Vak-G hebben geen vertrouwen meer in Pierre van Hooijdonk. 'Pierre rot op!' staat op een spandoek naast de entree van het hoofdgebouw.

Op een ander spandoek staat Nog Altijd Chaos waarbij de eerste letters van de woorden zijn gekleurd.

"'Typisch NAC' en 'Het is weer onrustig in Breda' horen we mensen vaak zeggen. De zoveelste degradatie in de clubgeschiedenis is nabij. Sportief en technisch gefaald, bestuurlijke chaos en 'duistere dealtjes'", staat in een statement van de supportersgroeperingen op social media.