Marechaussee wil oorzaak branden weten en doet onderzoek

De Koninklijke Marechaussee doet meerdere onderzoeken naar de branden op militaire oefenterreinen, waaronder de Oirschotse Heide en de Weerterheide bij Budel. De Marechaussee wil weten hoe het kan dat de branden zijn uitgebroken.

Een sporenonderzoek door forensisch rechercheurs en het horen van getuigen zijn onderdeel van de onderzoeken. De Marechaussee is verantwoordelijk voor die terreinen en voert daarom de onderzoeken uit.

In het land zijn de afgelopen dagen verschillende branden uitgebroken op militaire oefenterreinen. Naast de branden in Oirschot en in de buurt van Budel heeft er ook op de Ederheid en op het Artillerie Schietkamp 't Harde brand gewoed.

Op de Oirschotse Heide ontstond donderdagmiddag brand op het militair oefenterrein. De brandweer heeft de hele dag geblust en gaf 's nachts het sein brand meester. Op dit moment houdt Defensie de heide in de gaten.

Ook bij het militaire oefenterrein Weerter- en Budelerbergen ging het donderdagmiddag helemaal mis. Het vuur was later onder controle, maar laaide vrijdagmiddag weer op. Franse en Duitse brandweer helpt mee met het bestrijden van het vuur in het natuurgebied bij Budel.