Einde aan trillende ruiten: trucks en tractoren verbannen uit dorpskern

Vrachtwagens en tractoren zijn niet meer welkom in het dorpscentrum van Lage Mierde. Vanaf deze maandag geldt er een verbod voor vracht- en landbouwverkeer. De bewoners zijn opgetogen dat het gedreun van het rijden over de oude kinderkopjes nu verleden tijd is.

Vorig jaar werd al een klap op de plannen gegeven. Maar doordat iemand een bezwaar had ingediend, liep de verkeersluwe maatregel flinke vertraging op.

Volgens de gemeente Reusel-De Mierden reed er te veel zwaar verkeer door de kern dat er eigenlijk niks te zoeken had. Dat zorgde voor onveilige situaties voor fietsers en voetgangers, en tegelijkertijd veroorzaakte het schade aan de wegen.

Smalle hobbelweg

De bewoners zijn blij dat de trucks en tractoren uit hun straat worden geweerd. "Als er hier een vrachtwagen door de straat rijdt, dan hoor je de ruiten trillen", zegt Ellen die met haar gezin in de dorpskern woont.

Ook Astere, die even verderop woont, vindt het een goede zaak. "Voor fietsers en kinderen die naar school gaan blijft het toch uitkijken op deze smalle hobbelweg", zegt ze. "Op deze manier wordt het dorp veiliger."

Het vracht- en landbouwverkeer moet voortaan omrijden via de Hoolstraat en Langvoort. De Hoolstraat is hiervoor verbreed en verstevigd. Alleen voertuigen die aantoonbaar in het gebied moeten zijn, zoals leveranciers, de bus of boeren, kunnen nog door het centrum rijden.

Fikse boete

Op de verschillende toegangswegen richting de dorpskern staan borden die de nieuwe situatie aangeven. Chauffeurs die de borden negeren en de oude route nemen, riskeren een boete van 130 euro. Boa's zullen de situatie in de gaten houden.