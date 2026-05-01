Lichaam in auto die in de Maas werd gevonden is van vermiste vrouw

Vandaag om 13:28 • Aangepast vandaag om 17:37

De politie heeft vrijdagmiddag het lichaam van de vermiste vrouw uit Oijen gevonden. Agenten zochten 's ochtends in de Maas bij Maren-Kessel en vonden daar een auto.

De politie laat 's middags weten dat het gaat om de vrouw die sinds maandagavond vermist was.

Het Team Onderwaterzoekingen heeft het lichaam gevonden. Volgens een politiewoordvoerder lag de auto enkele meters van de oever vandaan in het water. Onder meer de forensische opsporing is ter plaatse om onderzoek te doen. 

Donderdag vloog er nog een helikopter boven Oijen en het bosgebied onder Macharen op zoek naar de vermiste vrouw.

De politie zocht 's ochtends in de Maas met sonarapparatuur (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
