Brandweer rukt uit voor bosbrand Boekel

Vandaag om 13:34 • Aangepast vandaag om 14:04
Brandweerslangen

In een bosgebied aan De Platanen in Boekel is vrijdagmiddag brand uitgebroken. Over de exacte omvang van de brand is nog niets bekend.  

Karin Kamp

De brand ontstond rond halftwee 's middags. De brandweer is met meer wagens uitgerukt.

Meer informatie volgt. 

Onze provincie werd afgelopen donderdag geteisterd door meerdere grote natuurbranden. Op de Oirschotse Heide woedde een zeer grote brand. Het vuur ontstond op een militair oefenterrein van de Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne. 

Dezelfde middag brak een tweede grote brand uit tussen Budel en Weert. Ook dit vuur brak uit op een militair oefenterrein. De vlammen bedreigden lange tijd het aangrenzende Kempen Airport. Het vliegveld moest langere tijd ontruimd worden. Vrijdagmorgen laaide dit vuur  opnieuw op. Veel hulpdiensten zijn bezig de brand te bestrijden. 

