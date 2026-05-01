Vliegbasis Eindhoven gaat illegale drones sneller aanpakken

Vliegbasis Eindhoven neemt geen risico’s meer als het gaat om drones in de buurt van de luchthaven. In samenwerking met de Koninklijke Marechaussee en de politie worden de regels rondom illegaal dronegebruik strenger nageleefd . De afgelopen jaren is het aantal ongeoorloofde dronevluchten in een straal van 15 kilometer rond de vliegbasis fors gestegen. Dat vormt een groot risico voor zowel civiele als militaire luchtvaart.

Drones die zonder toestemming in de buurt van een luchthaven vliegen, kunnen ernstige problemen veroorzaken voor vliegtuigen en helikopters en iedereen die aan boord zit.

Geavanceerde middelen

Met de nieuwe maatregelen wil de Vliegbasis Eindhoven dit soort incidenten voorkomen en de luchtveiligheid verbeteren. De vliegbasis gaat daarom steeds geavanceerdere middelen inzetten om de illegale drones te detecteren en lokaliseren. Wordt zo'n drone ontdekt dan worden politie en de Koninklijke Marechaussee meteen ingeschakeld.

Overtredingen van de drone-regels kunnen flink in de papieren lopen. Inbeslagname van de drone is mogelijk, net als hoge boetes. In ernstige gevallen kan de persoon achter de drone zelfs strafrechtelijk worden vervolgd.

Alleen met toestemming

Wat veel mensen niet weten, is dat vliegen met een drone binnen een straal van 15 kilometer rond de luchtmachtbasis en luchthaven Eindhoven verboden is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is gegeven. Dit gebied valt onder gecontroleerd luchtruim, wat betekent dat er strikte regels gelden voor het gebruik van drones.

Drones mogen alleen vliegen in deze zone als de dronepiloot een "Specific of Certified'' vergunning heeft. Wie binnen deze zone wil vliegen, moet minimaal 24 uur van tevoren toestemming aanvragen bij de lokale luchtverkeersleiding. Wie met een drone in de buurt van de vliegbasis wilt vliegen, heeft daarnaast altijd toestemming nodig.