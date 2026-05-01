'Stevig gesprek met defensie nodig om natuurbranden'
Als het aan de Partij voor de Dieren ligt, gaat de provincie een stevig gesprek voeren met defensie over de natuurbranden die zijn ontstaan tijdens militaire oefeningen. "Het is onterecht dat de inwoners van Brabant terecht worden gewezen op de gevaren van open vuur in de natuur, terwijl defensie er vrolijk op los schiet", vindt fractievoorzitter Ellen Putman.
Bovendien is het volgens de dierenpartij onverantwoord dat defensie 'onder kurkdroge omstandigheden' militaire oefeningen door laat gaan. Putman vindt dat defensie die oefeningen zou moeten staken en wil van het college weten hoe zij er daarnaar kijkt.
Defensie zelf vindt het staken van de oefeningen niet nodig. "Het argument van defensie is dat de oefeningen nodig zijn voor onze veiligheid, maar we zien nu dat de veiligheid juist in het geding komt als tijdens een kurkdroge periode wordt geoefend", zegt Putman. Ze wijst er ook op dat de natuur en dieren óók bescherming en veiligheid verdienen.
"Over een paar dagen gaat het weer regenen, dus stel die oefeningen even uit. Nu zijn die oefeningen onverantwoord."
Eerder gewaarschuwd
Ook vraagt Putman zich af of de provincie het idee heeft dat het leger de risico’s op natuurbranden serieus genoeg neemt en waaruit dat zou moeten blijken: "Defensie heeft op zijn minst de schijn tegen, wat dat betreft."
Eén van de grote natuurbranden brak donderdagmiddag uit vlakbij Kempen Airport. Het vliegveld moest worden ontruimd, mede uit angst dat het vuur kerosinetanks zou bereiken. Later op de dag bleek dat Kempen Airport defensie al maanden waarschuwt voor het gevaar van natuurbranden. Woensdagavond landde de laatste in een reeks brandbrieven nog op de mat bij defensie.
Putman wil weten of het vliegveld contact heeft gehad met de provincie over de waarschuwingen en het negeren van defensie daarvan.
Ook over de uitbreidingsplannen van defensie zijn al langer zorgen. Zo schreef de commissie MER in oktober vorig jaar nog in een rapport over de effecten op de leefomgeving van de plannen dat: 'de kans op en effecten van calamiteiten zoals natuurbranden niet in beeld zijn, terwijl deze wel relevante gevolgen kunnen hebben op onder andere natuur en veiligheid'.
De marechaussee onderzoekt de oorzaak van de branden.