'Stevig gesprek met defensie nodig om natuurbranden'

Als het aan de Partij voor de Dieren ligt, gaat de provincie een stevig gesprek voeren met defensie over de natuurbranden die zijn ontstaan tijdens militaire oefeningen. "Het is onterecht dat de inwoners van Brabant terecht worden gewezen op de gevaren van open vuur in de natuur, terwijl defensie er vrolijk op los schiet", vindt fractievoorzitter Ellen Putman.

Bovendien is het volgens de dierenpartij onverantwoord dat defensie 'onder kurkdroge omstandigheden' militaire oefeningen door laat gaan. Putman vindt dat defensie die oefeningen zou moeten staken en wil van het college weten hoe zij er daarnaar kijkt.

Defensie zelf vindt het staken van de oefeningen niet nodig. "Het argument van defensie is dat de oefeningen nodig zijn voor onze veiligheid, maar we zien nu dat de veiligheid juist in het geding komt als tijdens een kurkdroge periode wordt geoefend", zegt Putman. Ze wijst er ook op dat de natuur en dieren óók bescherming en veiligheid verdienen.

"Over een paar dagen gaat het weer regenen, dus stel die oefeningen even uit. Nu zijn die oefeningen onverantwoord."