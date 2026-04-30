Kempen Airport waarschuwde Defensie nog vlak voor grote natuurbrand

Kempen Airport heeft Defensie woensdagavond nog gewaarschuwd voor het gevaar van natuurbranden in de omgeving van Budel. Die waarschuwing was de laatste in een reeks. “Wij roepen al maanden richting Defensie dat het fout kan gaan", zegt een woordvoerder van Kempen Airport, die ook niet begrijpt waarom de commandant der strijdkrachten niet wil stoppen met oefenen in droge gebieden. Aanleiding voor de brandbrief van woensdag was de grote brand bij het militaire oefenterrein bij 't Harde in Gelderland.

Donderdagmiddag ging het helemaal mis bij het militaire oefenterrein Weerter- en Budelerbergen. Door nog onbekende oorzaak brak er brand uit op het oefenterrein. De vlammen bedreigden lange tijd het aangrenzende Kempen Airport. Het vliegveld moest langere tijd ontruimd worden. Volgens de woordvoerder van het vliegveld wordt er de laatste tijd veel vaker en intensiever geoefend. "Er wordt regelmatig geoefend met handgranaten, explosieven en vuurpijlen en wordt er met kogels geschoten. Daardoor kan er vuur ontstaan. We maken ons al maanden zorgen", vertelt de man. Hij vreest dat hete lege hulzen voor de brand hebben gezorgd, al moet onderzoek dat nog uitwijzen. "We zeggen al maanden tegen Defensie dat deze extreme oefeningen niet samengaan met het vliegveld en het bedrijventerrein dat hier ligt. Het zijn heel extreme oefeningen nu, maar hier is al tientallen jaren niets gebeurd." Volgens hem zijn er al eerder twee kleine brandjes geweest vlakbij het vliegveld.

"Twee grote kerosinetanks en voor tientallen miljoenen euro's aan vliegtuigen liepen gevaar."

Woensdagavond, na de grote brand op het militaire oefenterrein bij 't Harde, stuurde het vliegveld opnieuw een bezorgde mail richting de militaire top in Den Haag. "Laten we daarover eens in gesprek gaan, want we beseffen dat wat daar gebeurd is, ook hier kan gebeuren."

Een dag later wordt die vrees al realiteit. De grote brand bedreigt lange tijd het vliegveld en daarmee ook de kerosine-opslag. Een lange brede strook naast de start- en landingsbaan is volgens het vliegveld verwoest. Zo'n honderd brandweerlieden uit Nederland en België en twee Chinooks hielpen de brand te blussen. "Twee grote kerosinetanks en voor tientallen miljoenen euro's aan vliegtuigen liepen gevaar", vertelt de woordvoerder. "Als die brand was overslagen op het gras bij ons door de sloot heen, dan waren de kerosinetanks de lucht in gegaan." Volgens de Veiligheidsregio was de opslaglocatie niet in gevaar is omdat de kerosinetanks onder de grond liggen.

"Als je de grote jongen wil uithangen, moet je ook ruimhartig compenseren."