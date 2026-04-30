'Natuurbranden geen reden voor Defensie om te stoppen met oefenen'

Ondanks meerdere natuurbranden die donderdag woeden op militaire terreinen zoals op de Oirschotse Heide en bij Budel, ziet Defensie geen reden om oefeningen stil te leggen. Dat zegt commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim donderdagmiddag tijdens een persmoment in Hilversum.

“Het is heel vervelend voor omstanders, campings en de natuur zelf”, zegt Eichelsheim. “Maar we moeten blijven oefenen om klaar te zijn voor crises en het opleiden van onze mensen.” Volgens hem is stoppen met oefeningen geen optie, ook niet bij droogte en verhoogd brandrisico.

Meerdere branden in Brabant

De generaal reageert daarmee op de onrust die is ontstaan na verschillende branden op militaire oefenterreinen. Onze provincie is donderdag op meerdere plekken getroffen door natuurbranden. De grootste brand woedde op de Oirschotse Heide, waar het vuur zich snel uitbreidde op een militair oefenterrein.

Ook in de regio bij Budel rond Kempen Airport was het raak. Daar bereikte een natuurbrand het vliegveld, dat vervolgens werd ontruimd en gesloten. De brandweer probeerde daar onder meer te voorkomen dat het vuur oversloeg naar kerosinetanks. Ook het azc in Budel is in dat gebied ontruimd en de bewoners zijn geëvacueerd.