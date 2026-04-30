'Natuurbranden geen reden voor Defensie om te stoppen met oefenen'
Ondanks meerdere natuurbranden die donderdag woeden op militaire terreinen zoals op de Oirschotse Heide en bij Budel, ziet Defensie geen reden om oefeningen stil te leggen. Dat zegt commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim donderdagmiddag tijdens een persmoment in Hilversum.
“Het is heel vervelend voor omstanders, campings en de natuur zelf”, zegt Eichelsheim. “Maar we moeten blijven oefenen om klaar te zijn voor crises en het opleiden van onze mensen.” Volgens hem is stoppen met oefeningen geen optie, ook niet bij droogte en verhoogd brandrisico.
Meerdere branden in Brabant
De generaal reageert daarmee op de onrust die is ontstaan na verschillende branden op militaire oefenterreinen. Onze provincie is donderdag op meerdere plekken getroffen door natuurbranden. De grootste brand woedde op de Oirschotse Heide, waar het vuur zich snel uitbreidde op een militair oefenterrein.
Ook in de regio bij Budel rond Kempen Airport was het raak. Daar bereikte een natuurbrand het vliegveld, dat vervolgens werd ontruimd en gesloten. De brandweer probeerde daar onder meer te voorkomen dat het vuur oversloeg naar kerosinetanks. Ook het azc in Budel is in dat gebied ontruimd en de bewoners zijn geëvacueerd.
Daarnaast waren er natuurbranden in onder meer Schijf en Moergestel. Door de vele branden tegelijk stond de brandweer onder druk en werden op sommige plekken extra middelen ingezet, zoals helikopters.
Oefeningen gaan door met extra maatregelen
Volgens Eichelsheim is het stilleggen van oefeningen geen optie, ook niet bij de aanhoudende droogte. Defensie moet volgens hem blijven trainen om inzetbaar te blijven bij crises.
Sinds donderdag gelden wel extra maatregelen. Zo worden bij oefeningen geen pyrotechnische middelen, springstoffen en hitteproducerende munitie meer gebruikt. Ook zijn kookactiviteiten stilgelegd. “We hebben afgeschaald met alles wat hitte veroorzaakt”, zegt Eichelsheim. Op de vraag of die maatregelen niet eerder genomen hadden moeten worden, antwoordt hij: “Dat kon gisteren nog wel.”
Extra inzet Marechaussee
Eerder deze week is in het bosgebied tussen Middelbeers en de Oirschotse Heide al extra inzet van de Koninklijke Marechaussee gestart, nadat er in korte tijd meerdere natuurbranden waren geweest. In zes dagen tijd ging het om vijf branden op dezelfde plek. Volgens een woordvoerder is dat 'uitzonderlijk'.
De brandweer onderzoekt samen met de veiligheidsregio of er verbanden zijn tussen de branden; brandstichting wordt daarbij nog niet uitgesloten, al zijn er nog geen strafbare feiten vastgesteld.
