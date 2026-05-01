4830 kilo coke gevonden in Moerdijk: pand wordt gesloten

De burgemeester van de gemeente Moerdijk heeft vrijdag een perceel en bedrijfspand gesloten in Klundert voor een periode van twee jaar. In januari werd daar bijna 5000 kilo cocaïne gevonden.

Zo'n drie maanden geleden controleerde de Douane twee containers gevuld met magneten uit Ecuador . Toen die containers verder werden onderzocht, bleek dat er cocaïne in de magneten verstopt zaten.

De lading met cocaïne werd begin januari ontdekt in de haven Rotterdam en is vervolgens doorgelaten en in de gaten gehouden. Toen de containers op 22 januari verder werden vervoerd en afgeleverd bij het bedrijf in de gemeente Moerdijk, is de lading onderschept.

De 4830 kilo cocaïne is een van de grootste ladingen coke die ooit in ons land is onderschept, zo maakte het Openbaar Ministerie eerder bekend.

Door het pand voor langere tijd te sluiten, hoopt de gemeente te voorkomen dat zware criminelen terugkomen naar de plek. "Onze haven moet een veilige haven zijn. Voor de bedrijven, werknemers en inwoners. We accepteren niet dat criminelen onze infrastructuur, onze bedrijven of onze mensen misbruiken. We grijpen direct in waar dat nodig is", laat burgemeester Aart-Jan Moerkerke van Moerdijk weten.