4830 kilo coke gevonden in Moerdijk: pand wordt gesloten
De burgemeester van de gemeente Moerdijk heeft vrijdag een perceel en bedrijfspand gesloten in Klundert voor een periode van twee jaar. In januari werd daar bijna 5000 kilo cocaïne gevonden.
Zo'n drie maanden geleden controleerde de Douane twee containers gevuld met magneten uit Ecuador. Toen die containers verder werden onderzocht, bleek dat er cocaïne in de magneten verstopt zaten.
De lading met cocaïne werd begin januari ontdekt in de haven Rotterdam en is vervolgens doorgelaten en in de gaten gehouden. Toen de containers op 22 januari verder werden vervoerd en afgeleverd bij het bedrijf in de gemeente Moerdijk, is de lading onderschept.
De 4830 kilo cocaïne is een van de grootste ladingen coke die ooit in ons land is onderschept, zo maakte het Openbaar Ministerie eerder bekend.
Door het pand voor langere tijd te sluiten, hoopt de gemeente te voorkomen dat zware criminelen terugkomen naar de plek. "Onze haven moet een veilige haven zijn. Voor de bedrijven, werknemers en inwoners. We accepteren niet dat criminelen onze infrastructuur, onze bedrijven of onze mensen misbruiken. We grijpen direct in waar dat nodig is", laat burgemeester Aart-Jan Moerkerke van Moerdijk weten.
Wat is de waarde van zoveel cocaïne?
In de jungle van Zuid Amerika is coke maar een paar duizend euro per kilo waard. Zodra het spul de oceaan over is en in Rotterdam of Antwerpen aankomt stijgt dat tot 15.000 euro. Dat is de groothandelsprijs, wat criminelen elkaar onderling in rekening brengen.
Daarna wordt het opnieuw vervoerd. Dealers op straat in Nederland mengen het met andere stoffen (versnijding) en rekenen dan 50 euro per gram. Daarmee is een kilo dus 50.000 euro waard. Maar als je er nog veel andere stoffen doorheen mengt krijg je meer drugs en kan je de prijs nog verder opvoeren. Een voorzichtige rekensom leert dat de Moerdijkse partij op straat omgerekend bijna een kwart miljard euro waard is.
De meeste cocaïne wordt vanuit Nederland naar landen vervoerd waar het nóg meer waard is, zoals Finland en Zweden. Daar kan je wel 75 euro of meer vangen voor een grammetje. Dat brengt de waarde van deze Moerdijkse partij al gauw op een half miljard euro.
