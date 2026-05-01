Ramptoerisme na enorme woonboulevardbrand: 'Gelukkig is m'n stoel gespaard'
Rook stijgt langzaam op vanuit de woonboulevard in Waalwijk, waar een aantal winkels donderdagmiddag in lichterlaaie stonden. Omwonenden, werknemers en ramptoeristen kijken vrijdagochtend naar wat het vuur heeft aangericht. “Het is echt bizar om te zien.”
“Ik zie daar nog een decoratiekast en wat stalen frames van een paar eetkamerstoelen staan, maar er is helemaal niks meer van over.” Aangeslagen kijkt Louise Timmer uit Nunspeet naar wat de brand donderdagmiddag heeft aangericht op de woonboulevard aan de Professor Zeemanweg in Waalwijk.
Die brak rond tien over twee uit in het magazijn van woonwinkel Kwantum. Al gauw werd er opgeschaald naar ‘zeer grote brand’. Tot diep in de nacht is de brandweer druk geweest met het blussen van de vlammen.
Niemand raakte gewond, wel zijn naast de Kwantum ook woonwinkels Prominent, Leen Bakker, Vloer.nu, het leegstaand pand van de voormalige Carpetright en een verfwinkel zwaar beschadigd.
Louise werkt als facilitair coördinator bij Prominent. Ze had online foto’s gezien van de brand, maar dacht dat ze met AI gefotoshopt waren. Totdat ze door een bedrijfsleider werd gebeld. Het riep direct vragen bij haar op. “Hebben we nog een winkel of moeten we de komende jaren helemaal dicht? Dat laatste is het wel geworden, denk ik.”
Als trouwe klant van Kwantum, Leen Bakker en Piet Klerkx, komt Jolanda van Gelder uit Waalwijk geregeld op de woonboulevard. De schade die de brand heeft aangericht aan de woonwinkels, vindt ze verschrikkelijk. “Echt heel erg!”
“Het was beangstigend hoe snel het vuur zich ontwikkelde.”
Tijdens het boodschappen doen, zag Sjef de Kok ineens veel rookwolken. Hij en zijn vrouw waren bang dat het bij hun appartementencomplex zou zijn, want ze wonen pas sinds kort in Waalwijk. Toen hij hoorde dat het bij de woonboulevard was, is hij er als een gek heengereden in zijn scootmobiel. “We hebben gezien hoe het vuur zich heel snel ontwikkelde. Het was echt beangstigend.”
Op het moment dat de brand uitbrak, was Wessel uit Kaatsheuvel met een vriend in de Efteling. Tijdens een ritje in de Joris en de Draak, zag hij ineens een grote rookwolk. Dat die niet afkomstig was van het vuurspuwende monster naast de achtbaan, had hij al snel door.
Om te zien wat de brand heeft aangericht, is hij vrijdagochtend samen met zijn klasgenoot Thomas uit Waspik vanuit het Willem van Oranje College in Waalwijk naar de woonboulevard gefietst. “Ik had niet verwacht dat de schade zo erg zou zijn. Zielig voor de mensen wiens baan nu misschien in de problemen komt.”
"Gelukkig is mijn stoel gespaard gebleven."
“Ik ben geen ramptoerist, maar wilde alleen weten of mijn stoel er nog staat”, lacht Henk uit Tilburg. Twee weken geleden bestelde hij namelijk een stoel bij Woonexpress Outlet op de woonboulevard in Waalwijk. Die moest hij nog ophalen, maar Henk was bang dat het meubelstuk een hoopje as was geworden.
Gelukkig voor hem, is de stoel gespaard gebleven. “Want hij is al wel betaald.” Van de zes winkelpanden is daarentegen weinig meer over. Betrokken partijen bekijken vrijdag hoe die gesloopt kunnen worden, verzekeringsmaatschappijen brengen nu de schade in kaart.
