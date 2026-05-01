Ramptoerisme na enorme woonboulevardbrand: 'Gelukkig is m'n stoel gespaard'

Rook stijgt langzaam op vanuit de woonboulevard in Waalwijk, waar een aantal winkels donderdagmiddag in lichterlaaie stonden. Omwonenden, werknemers en ramptoeristen kijken vrijdagochtend naar wat het vuur heeft aangericht. “Het is echt bizar om te zien.”

“Ik zie daar nog een decoratiekast en wat stalen frames van een paar eetkamerstoelen staan, maar er is helemaal niks meer van over.” Aangeslagen kijkt Louise Timmer uit Nunspeet naar wat de brand donderdagmiddag heeft aangericht op de woonboulevard aan de Professor Zeemanweg in Waalwijk.

Die brak rond tien over twee uit in het magazijn van woonwinkel Kwantum. Al gauw werd er opgeschaald naar ‘zeer grote brand’. Tot diep in de nacht is de brandweer druk geweest met het blussen van de vlammen.

Niemand raakte gewond, wel zijn naast de Kwantum ook woonwinkels Prominent, Leen Bakker, Vloer.nu, het leegstaand pand van de voormalige Carpetright en een verfwinkel zwaar beschadigd.

Louise werkt als facilitair coördinator bij Prominent. Ze had online foto’s gezien van de brand, maar dacht dat ze met AI gefotoshopt waren. Totdat ze door een bedrijfsleider werd gebeld. Het riep direct vragen bij haar op. “Hebben we nog een winkel of moeten we de komende jaren helemaal dicht? Dat laatste is het wel geworden, denk ik.”