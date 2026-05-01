PSV wordt door Ajax met erehaag ontvangen in de Johan Cruijff ArenA

Vandaag om 16:00
Gasiorowski scoort in het duel met Ajax eerder dit seizoen (foto: ANP).
Als PSV zaterdagavond in Amsterdam het veld betreedt in de Johan Cruijff ArenA zullen de spelers van Ajax een erehaag vormen voor de landskampioen. Dat zei Ajax-trainer Óscar García vrijdag. 

Het is een ongeschreven regel in het voetbal dat teams die aan het einde van het seizoen tegen de nieuwe landskampioen spelen, een erehaag vormen voor het begin van de wedstrijd. 

PEC Zwolle deed het vorige week in het Philips Stadion, voordat de ploeg met een 6-1-nederlaag naar huis werd gestuurd. En zaterdagavond (aftrap acht uur) zullen ook de spelers van Ajax een erehaag vormen voor de Eindhovense landskampioen.

"Dat doen we uit respect", zei García. "PSV verdient dat. Ze doen het goed. Ze zijn een paar keer kampioen geworden."

PSV moet het in Amsterdam in ieder geval doen zonder Ivan Perisic (geschorst), Anass Salah-Eddine, Ismael Saibari, Jerdy Schouten, Ruben van Bommel en Alasane Pléa (allen geblesseerd).

