Man zorgde in dronken bui voor een urenlange omsingeling van zijn huis

Zwaarbewapende politieteams, scherpschutters op de daken, een politieonderhandelaar, wegafzettingen en een evacuatie. De Roosendaalse Fatimawijk leek vorig jaar zomer urenlang het decor van een actiefilm. Maar het was echt. Een Roosendaler had iemand bedreigd en daarom werd het zekere voor het onzekere genomen. Hij stond vrijdagmiddag voor de rechter. "Ik heb heel stom gedaan."

Een rustige man (42) loopt vrijdagmiddag de Bredase rechtszaal binnen, met zijn advocate. Vriendelijk groet hij de rechters en officier van justitie. Het is niet het type van wie je verwacht dat hij schrik aanjaagt. En toch deed hij dat op 3 juli vorig jaar. "Ik was aan het werk, ochtenddienst. Halftien kreeg ik een appje van mijn vader. Er was kanker geconstateerd bij mijn moeder. Ik ben toen overstuur naar huis gegaan. Ik wilde naar mijn moeder toe, maar mijn vader wilde dat niet. Toen ben ik gaan drinken omdat ik me superslecht voelde." De Roosendaler kampte al langer met een drankprobleem en zocht hulp. Drank en medicatie maakten het slechtste in hem los. "Ik heb een selfie gemaakt van mezelf, met bivakmuts op en met luchtdrukpistool." De foto stuurde hij naar zijn behandelaar. Die kreeg ook een tekst onder ogen: 'Ik ben klaar voor de confrontatie'. En er volgde nog een berichtje: 'Ik wil niks niet aan de deur komen want ik schiet iedereen dood'. De Roosendaler zocht afleiding. Hij legde zijn mobieltje weg en ging gamen, nietsvermoedend, met de fles port binnen handbereik. "Ik had geen behoefte aan een gesprek." Maar de bedreigde en bezorgde behandelaar alarmeerde de politie. De hulpdiensten namen geen enkel risico. "Er werd toen een heel circus opgetuigd waar ik geen weet van had." Zijn huis werd omsingeld.

'Wat is hier aan de hand?'

Een onderhandelaar kreeg pas na uren contact en praatte op hem in. De Roosendaler vertelde de rechercheur dat hij zijn vader zou afmaken, in stukken zou snijden, zijn huis in de fik steken. Hij wilde gewoon zijn moeder zien. De Roosendaler ontkent en herinnert zich dat niet. Uiteindelijk werd de Roosendaler in de avonduren naar buiten gepraat. "Wat is hier aan de hand?", zou hij zich verbaasd hebben afgevraagd toen hij in de boeien werd geslagen. Agenten vonden in zijn huis pepperspray, een alarmpistool en luchtdrukwapen. Hij zat veertien dagen in de cel in Vught. Dat viel hem zwaar. De Roosendaler heeft geen strafblad. Op deze beelden is te zien hoe de man uit zijn huis werd gehaald:

Heel dom

Achteraf gezien heeft hij spijt. "Het was een hele domme beslissing in mijn beschonken toestand om die foto te sturen", zegt hij nu, bijna een jaar later. Waarom hij dat zo over zichzelf heeft afgeroepen? "Ik heb daar geen logische verklaring voor. " De rechters stonden stil bij de impact op de wijkbewoners. Het leek wel een film. "U speelde de hoofdrol. De onbezonnen reactie van u heeft heel wat teweeggebracht." Maar de Roosendaler ziet dat anders. "Ik vond het zwaar overtrokken. Behoorlijk opgeblazen. Ik heb nooit de intentie gehad om te bedreigen." Minder explosief

Het gaat nu goed. Met de buren is de relatie prima. Ook met de woningbouwvereniging. Die toonde begrip en liet hem wonen. En met hem zelf? "Ik gebruik geen medicijnen meer. Ik reageer minder explosief. Naar de drank grijpen bestaat niet meer in mijn leven. Ik ben er niet trots op wat ik gedaan heb. Heb ik al straf gekregen? Ja. Heb ik het over mezelf afgeroepen? Ja." Een bezorgde rechter stelde nog wel een vraag. "Moeten we ons zorgen maken dat het nog een keer gaat gebeuren?" De Roosendaler zei beslist: "Dat gaat niet meer gebeuren." Een andere man

"We kunnen wel stellen dat er een hele andere man hier voor de rechtbank zit dan op 3 juli", zei de advocate van de Roosendaler. Ze vroeg om vrijspraak en verwees ook naar de reclassering Die denkt dat de man niet zo snel meer de fout in zal gaan. De officier van justitie was mild. "Complimenten aan meneer. Hij heeft heel hard aan zichzelf gewerkt. Ik heb nog nooit iemand zo schuldbewust dit hier horen zeggen." Ze eiste veertien dagen celstraf die hij al uitzat in voorarrest. De rechters overlegden kort en beslisten om hem te veroordelen voor bedreiging en wapenbezit, niet voor de dreigementen rond zijn vader. Veertien dagen. Hij hoeft dus niet meer de cel in.

Foto: Christian Traets / Persbureau Heitink











