Naakte man loopt dag later weer over straat in Tilburg

De man die donderdagavond naakt over straat in Tilburg liep, is vrijdagmiddag weer gesignaleerd. Hij liep opnieuw over de Ringbaan-West toen hij staande werd gehouden door de politie.

Een woordvoerder van de politie bevestigt vrijdagmiddag dat het om dezelfde man gaat die een dag eerder poedelnaakt buiten rondliep . Toen wisten omstanders niet wat ze zagen en toeterden automobilisten erop los.

De naakte man is meegenomen door agenten en zal worden overgedragen aan een zorginstelling. Of de man een boete krijgt voor het naakt rondlopen is niet bekend. De juiste zorg vinden staat volgens de woordvoerder voorop, daarna zal er worden gekeken of hij strafrechtelijk wordt vervolgd.

Onduidelijk is vrijdag nog steeds of en wat er met de man aan de hand is.

Naakt rondlopen is verboden

Naakt over straat lopen is in Nederland verboden. Dat mag alleen op plekken die zijn aangewezen door de gemeenteraad of die geschikt zijn voor blootrecreatie. Meestal leidt naaktloperij tot een boete van 380 euro.