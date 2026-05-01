'Nooit gedacht dit mee te maken': Veulpoepers vieren 50-jarig bestaan

De vrijgevochten band uit Hilvarenbeek speelde op 1 mei 1976 hun eerste optreden. R.K. de Veulpoepers stond bekend om de protestnummers en trad vaak op bij demonstraties en festivals. Hoewel ze vooral in Brabant populair waren, kreeg de band ook landelijk bekendheid. Het nummer De Egelantier haalde in 1979 zelfs een top 40-notering. Vrijdagavond vierden ze met vrienden, familie en fans van het eerste uur een feestje in een zonovergoten tuin in Berkel-Enschot.

De gemiddelde leeftijd van de ruim tweehonderd feestgangers is ruim boven de vijftig, maar dat is niet te merken aan het enthousiasme waarmee de liedjes van de Veulpoepers worden meegezongen. Er wordt meegedeind en sommige kennen alle teksten uit hun hoofd. "Ik was 13 toen ik ze zag beginnen en super jaloers op de zangeres op het podium. Zij was 15 en mocht meezingen en dat wilde ik ook", vertelt Mariek van de Wildenberg lachend. "De Veulpoepers voerden altijd actie, maar daar was ik veel te braaf voor."

"Dit is nostalgie en er komt een heleboel boven."

Ook Ton de Bakker was er vijftig jaar geleden bij. "Dit is nostalgie en er komt een heleboel boven. De strijd die we onder leiding van Zjef Naaijkens, de zanger, voerden tegen het groot kapitaal en bijvoorbeeld het mestoverschot. Het was geweldig en vooral ook heel gezellig. Aan dat actievoeren en de muziek heb ik hele goeie herinneringen", vertelt Ton.

Na het eerste optreden in Volkel in 1976 bleef de oorspronkelijke band niet lang bij elkaar. Begin jaren tachtig viel de anarchistische folkrockgroep uit elkaar. Sommige leden wilden niet meer voor de lol, maar voor hun brood gaan spelen. Er kwam een legendarisch afscheidsconcert in 1982 in het Tilburgse Leijpark met zo'n 40.000 bezoekers.

Veel meer dan ze destijds verwacht hadden en daardoor was het bier tijdens het afscheidsconcert op.Als voorman Zjef Naaijkens in de pauze van het verjaardagsconcert van het podium stapt, grijpt hij meteen naar zijn mobiel. Ook deze vrijdagavond dreigt het bier sneller op te gaan dan verwacht. "Gelukkig komt er na mijn telefoontje snel extra bier", zegt Zjef opgelucht.

"Toen ik jong was had ik nooit gedacht dit ooit te kunnen meemaken", vertelt Zjef lachend. "Eerst al dat ik zo oud zou worden en nu ik zo oud ben dat ik dit nog zou mogen doen. We hebben als band niet alle vijftig jaar doorgespeeld, want misschien had ik het dan wel niet gehaald. Het leven als muzikant is zwaar."

"We gaan weer de studio in."

Toch gaat Zjef met zijn band weer toeren en staan ze binnenkort zelfs in Paradiso in Amsterdam. "Dat is heel bijzonder voor een bandje, en we gaan ook weer de studio in om nieuwe nummers op te nemen", zegt Zjef. De liefde voor de band bleek na het afscheidsconcert in 1982 nog niet voorbij. De Veulpoepers kwamen nog een paar keer bij elkaar: in 1996, 2009 en 2011. Ook nu is de groep, in een iets andere samenstelling dan het origineel, terug onder de naam Veulpoepers 3.0. Maar het vijftigste verjaardagsfeestje is er niet minder feestelijk door.