Rijk wist al maanden dat Moerdijk weg moest: gemeente wil nu in gesprek

De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk en de provincie, over de notitie van maart 2025. In dat stuk, dat naar boven kwam dankzij een Woo-verzoek van Omroep Brabant, staat dat alle betrokken ministeries toen al vonden dat het opheffen van het dorp het beste was. 'De genoemde notitie uit maart 2025 is voor ons nieuw', aldus de gemeente.

De notitie is bijzonder, omdat de ministeries een voorkeur voor het laten verdwijnen van het dorp uitspreken, terwijl het inspraaktraject met inwoners pas zes maanden later zou beginnen. Twee varianten

In die gesprekken werd bewoners gevraagd aan welke eisen een locatie voor de grootschalige energieplannen zou moeten voldoen. Zo ging het over hoe de leefbaarheid in de omgeving te bewaren.

In deze gesprekken werd zowel gekeken naar de 'oost-variant', waarbij het dorp moet verdwijnen, en de 'noordoost-variant', waarbij het dorp kan blijven bestaan. Moveren

In de notitie wordt duidelijk dat de betrokken ministeries in maart al een duidelijke voorkeur hadden. 'Op termijn lijkt amoveren (slopen, red.) niet alleen de beste optie voor het Rijk, maar ook voor de regionale leefbaarheid', zo staat er te lezen. De notitie zorgt voor grote verontwaardiging bij de Dorpstafel Moerdijk. Hierin worden de inwoners van het dorp vertegenwoordigd. De Dorpstafel was betrokken bij alle gesprekken die in september en oktober plaatsvonden. Ze noemen de situatie 'Schokkend en respectloos'.

'Beraden'

De gemeente liet eerder aan Omroep Brabant weten dat de participatie niet over het kiezen van een ontwikkelrichting ging. "Met inwoners is gesproken over welke gevolgen de twee zoekrichtingen hebben voor hen, het ging over het formuleren van randvoorwaarden", aldus een woordvoerder. Daar voegt de gemeente vrijdagmiddag in een verklaring aan toe dat het gemeentebestuur in gesprek wil over de notitie. "De genoemde notitie uit maart 2025 is voor ons nieuw. De gemeente Moerdijk beraadt zich op deze nieuwe informatie. Volgende week gaan wij hierover in gesprek met het Rijk en de provincie", zo staat er.