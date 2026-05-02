Kersverse papa is terug van blessureleed en nu de held van RKC Waalwijk

Hij keepte vanwege blessureleed bijna twee jaar niet, maar Yanick van Osch (29) krijgt in de play-offs het vertrouwen als eerste doelman van RKC Waalwijk. In de eerste ronde tegen Roda JC kroonde hij zich tot held door in de penaltyserie twee strafschoppen te keren. “Maar we hebben nog niks, we zijn hier met een doel”, zegt de kersverse papa uit Den Bosch.

Na een zware knieblessure leek het dienstverband van Yanick van Osch bij RKC Waalwijk stilletjes af te lopen. De laatste competitiewedstrijd tegen Jong PSV kreeg hij verrassend een basisplaats van trainer Sander Duits. Ook in de play-offs staat de Bosschenaar onder de lat. Met succes, want in de return tegen Roda JC vrijdagavond was hij de uitblinker. Zo hield hij vlak voor tijd zijn doel schoon bij een enorme kans en in de penaltyreeks keerde hij twee strafschoppen. “Dat ik belangrijk kan zijn voor de ploeg, is een lekker gevoel. Zoals die kans vlak voor tijd, ik gooide mezelf ervoor en voelde direct dat die bal er niet in ging”, zei Van Osch na afloop. “Bij penalty’s gaat het een beetje om gevoel. Ik had informatie over de vaste penaltynemers, maar die stonden bijna allemaal niet meer op het veld. Van eentje wel en die pakte ik.”

Dat de beslissing viel door het nemen van penalty's, had Van Osch niet meer verwacht. Diep in de extra tijd stond het namelijk 0-1 voor Roda JC. “We waren zo lang aan het drukken, maar dan valt ie nog zo laat. Ik weet eigenlijk niet wat ik moet zeggen, we waren zo blij.” Het zijn sowieso mooie weken voor Van Osch. Onlangs werd hij vader van een zoon. “Ik denk dat ik er vannacht wel uit kan voor de kleine”, zegt hij lachend.

Voor RKC Waalwijk wachten dinsdag en zaterdag mooie wedstrijden, want in de tweede ronde van de play-offs staat de derby tegen Willem II op het programma. “De steden liggen naast elkaar, leuk voor de supporters. Willem II heeft een weekje extra rust gehad, maar bij ons geeft deze overwinning veel kracht. We gaan ervoor dat we ook de komende drie rondes winnen.”

Trainer Sander Duits was na afloop erg blij met de winst. “Zo blij ben ik in mijn leven bijna nog nooit geweest”, zei hij zelfs. Dat uitgerekend Van Osch de uitblinker was, noemt Duits prachtig. “Als ik iemand dit gun, dan is het Yanick wel. Als je ziet waar hij vandaan komt, hoe hard hij iedere dag werkte en er ook voor anderen stond, dan ben ik enorm blij voor hem.”