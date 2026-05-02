FvD Helmond neemt afstand van discutabele 'coach' die op kieslijst stond

Fractievoorzitter Theo Heller van de Helmondse fractie van Forum voor Democratie neemt afstand van de uitspraken van gezondheidscoach Anne Eißfeller. Zij stond bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen op de kieslijst van FvD en raakte deze week in opspraak in een aflevering van BOOS. Ze zou kankerpatiënten onder meer adviseren om kwark met lijnzaadolie te eten in plaats van chemotherapie. "Haar uitspraken hebben geen raakvlakken met onze politieke standpunten", stelt de fractievoorzitter.

"De uitspraken en methodes van Anne zijn geheel voor haar eigen rekening", laat fractievoorzitter Theo Heller weten. De partij zegt zich bezig te houden met de lokale politiek en niet met dergelijke medische vraagstukken.

De Helmondse gezondheidscoach stond op plek 20 op de kieslijst bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen. "Reëel gezien een 'niet verkiesbare plek'. Anne is niet actief voor FvD Helmond", verduidelijkt de fractievoorzitter. De partij zegt voor de BOOS-uitzending niet op de hoogte te zijn geweest van de werkzaamheden en uitspraken van Eißfeller.

Kwark en lijnzaadolie

De zelfgenoemde gezondheidscoach ondersteunt met haar praktijk onder andere kankerpatiënten met adviezen over voeding en supplementen. Ze zegt inspiratie hiervoor te halen uit de ideeën van de Duitse chemicus Johanna Budwig. Volgens Eißfeller zou een dieet met kwark en lijnzaadolie kankerpatiënten 98 procent helingskans kunnen bieden. Wetenschappelijk bewijs daarvoor ontbreekt.

"Chemokuren zijn kankerverwekkend. Het maakt het lichaam kapot en tast voornamelijk gezonde cellen aan en is gemaakt om mensen te doden", zei de gezondheidscoach in undercoverbeelden in de uitzending. Oncoloog Vincent Dezentjé van het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis noemt de claims van Eißfeller in de aflevering 'totale onzin'.

Anne Eißfeller heeft niet gereageerd op vragen van Omroep Brabant.