Promotiedroom ten einde voor FC Den Bosch na nieuw verlies tegen Almere
FC Den Bosch gaat niet naar de Eredivisie. Dat werd zaterdagmiddag duidelijk nadat er opnieuw werd verloren van Almere City in de play-offs om promotie naar het hoogste voetbalniveau. De Bosschenaren deden er alles aan, maar kwamen tekort en verloren met 3-0.
Met een uitverkocht uitvak vol meegereisde supporters uit Den Bosch werd en zaterdagmiddag onder zomerse temperaturen afgetrapt in Almere. Nadat FC Den Bosch in de heenwedstrijd een 2-0 voorsprong weggaf, was het duidelijk dat er in deze return in ieder geval gewonnen moest worden om door te kunnen gaan naar de volgende ronde van de play-offs.
De eerste helft was vooral een fysieke strijd. Veel hoge ballen over en weer, waarbij de Bosschenaren hoopten op een opvlieging van topscorer Kévin Monzialo. De snelle aanvaller kwam er één keer doorheen in het eerste half uur, maar zijn schot ging voorlangs.
Na een half uur een megakans. Niet voor Den Bosch, maar Almere City. In de counter kwam de thuisploeg er snel uit. Een lage voorzet valt in de zestien voor de voeten van spits Ferdy Druijf, die eigenlijk alleen nog maar in hoefde te tikken. Dat deed hij wel, maar ineens lag daar het uitgestoken been van keeper Pepijn van de Merbel in de weg. De keeper van de Bosschenaren heeft sowieso een ijzersterk seizoen achter de rug.
Begin van het einde
Vijf minuten voor rust was het wederom Almere wat aan de bal was. Eerst werd een schot heel goed uit de hoek gehaald door de keeper van FC Den Bosch. Maar de bal kwam terug in bezit van de thuisploeg en viel uiteindelijk voor de voeten van Marley Dors. De buitenspeler maakte in de eerste wedstrijd de 2-3, en verschalkte ook nu Van de Merbel.
En dus wist FC Den Bosch dat het na rust moest gaan komen om het duel nog om te keren. Heel even leek dat al snel te gebeuren. Monzialo legde de bal na een goede actie voor op Laros. Het schot van de 20-jarige ging richting goal, maar werd voor de doellijn aangeraakt en kwam op de lat.
Ulrich Landvreugd stuurde in het laatste half uur de Bossche ploeg massaal naar voren, in de hoop nog wat goals te maken. Dat werkte eerder averechts. FC Den Bosch was moe en het was Almere dat er keer op keer uitkwam.
Na tachtig minuten viel dan ook het doek voor Den Bosch. Almere kwam er weer gevaarlijk uit en dit keer wist Druijf het net wel te vinden met een prachtig schot dat via de onderkant van de lat de bovenhoek inging. Vlak voor tijd werd het ook nog eens 3-0. Dit keer was Julian Rijkhoff de doelpuntenmaker.
En dat laat ook meteen zien dat voetbal een momentopname is. In de competitie wist FC Den Bosch nog twee keer te winnen van Almere City en in de nacompetitie wordt er twee keer verloren. Volgend seizoen zien we de FC Den Bosch weer terug in de Keuken Kampioen Divisie.