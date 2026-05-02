Promotiedroom ten einde voor FC Den Bosch na nieuw verlies tegen Almere

FC Den Bosch gaat niet naar de Eredivisie. Dat werd zaterdagmiddag duidelijk nadat er opnieuw werd verloren van Almere City in de play-offs om promotie naar het hoogste voetbalniveau. De Bosschenaren deden er alles aan, maar kwamen tekort en verloren met 3-0.

Met een uitverkocht uitvak vol meegereisde supporters uit Den Bosch werd en zaterdagmiddag onder zomerse temperaturen afgetrapt in Almere. Nadat FC Den Bosch in de heenwedstrijd een 2-0 voorsprong weggaf, was het duidelijk dat er in deze return in ieder geval gewonnen moest worden om door te kunnen gaan naar de volgende ronde van de play-offs. De eerste helft was vooral een fysieke strijd. Veel hoge ballen over en weer, waarbij de Bosschenaren hoopten op een opvlieging van topscorer Kévin Monzialo. De snelle aanvaller kwam er één keer doorheen in het eerste half uur, maar zijn schot ging voorlangs. Na een half uur een megakans. Niet voor Den Bosch, maar Almere City. In de counter kwam de thuisploeg er snel uit. Een lage voorzet valt in de zestien voor de voeten van spits Ferdy Druijf, die eigenlijk alleen nog maar in hoefde te tikken. Dat deed hij wel, maar ineens lag daar het uitgestoken been van keeper Pepijn van de Merbel in de weg. De keeper van de Bosschenaren heeft sowieso een ijzersterk seizoen achter de rug.